Нарушение визового режима — основная причина депортации из Польши на 6 месяцев

Чаще всего нарушением становится просрочки визы, или не целевое ее использование. Например вы поехали в Польшу по студенческой, шопинг, культурной или репатриационной визе и оформились на работу. Также нарушением является, если виза рабочая, но вы работаете нелегально. Для наказания таких лиц избираются определенные меры:

депортация из Польши,



штраф,



карантин – все зависит от уровня сложности нарушения.



Кроме того, существует понятие визового карантина – это один из самых распространенных видов наказаний. Его принимают Посольства стран, которые входят в Шенген зону и заключается он в отказе открытии визы на определенный период времени. Однако стоит помнить, что «визовый карантин» распространяется на все страны. То есть если вы нарушили визовый режим в Польше и вас наказали «визовым карантином». То отказ в визе вы получите и от Испании, Италии, Швейцарии – от всех стран участниц Шенгенского соглашения. Ведь такие факты заносятся в базу данных SIS. Которая доступна для всех миграционных служб и посольств с указанием всех данных о нарушителе.

Продолжительность визового карантина в среднем составляет от 3 месяцев до 5 лет. Максимальные сроки получают злостные нарушители визового режима. А также те лица, которые совершили преступление на территории Шенген зоны. Самым большим сроком является 10 лет. Визовый карантин может применяться во всех типах нарушения визового режима.

Депортация из Польши на полгода: когда налагают штрафы?

Еще одним из распространенных типов наказаний являются штрафы. Их размер зависит от степени нарушения и накладывается непосредственно на границе решением пограничного визового офицера. Чаще всего нарушения, которое приводит к выписке штрафа есть просрочки срока визы и его размер колеблется от € 100 до € 4000.

Примечание. Если вы открыли визу, но не осуществили поездки, то это не является нарушением визового режима. А потому вы можете смело подавать документы на открытие следующей.

Возможно ли снятие запрета на въезд в Польшу и обжалование решений о депортации?

Если вы получили депортацию, заведомо НЕ планируя нарушений, мы непременно поможем аннулировать ее. Если вы не правильно посчитали дни и просрочили свое пребывание в Польше, за что получили депортацию, Вы имеете шанс ее аннулировать. Для этого вам необходимо обратиться к нам, а мы подготовим запрос в пограничную службу. В определенный срок вам нужно будет встретиться для беседы с таможенником. До беседы с таможенником мы вас подготовим. Решение об аннуляции депортации выдается во время беседы. Кроме того, наши специалисты успешно помогают гражданам Украины в вопросе снятия запрета на въезд в Польшу.





Автор статьи: Александр Матвеев