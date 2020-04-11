Почему нужна сезонная смена шин

От грамотного и точного выбора шин зависит, в первую очередь, безопасность езды и срок службы транспорта. Но даже для опытного водителя порой бывает сложно правильно подобрать себе резину, поскольку к одной машине может подойти множество разных шин. А со сменой сезона года, для всех автолюбителей остро встает вопрос выбора резины на период зимы или лета, а также межсезонья. Если нужно купить шины в Москве, оптимальным решением будет обратиться в Компанию «Техком» на Варшавке https://texkom.ru/store-list/. Здесь можно приобрести различные запчасти для легковых и грузовых автомобилей как отечественных, так и зарубежных производителей.

Нужно ли менять шины под сезон

Каждый водитель прекрасно знает о том, что нужно менять резину для авто минимум 2 раза в год. Ведь на зимний сезон нужен один тип шины, а на летнюю пору совсем другой. На этой информации для большинства владельцев транспорта и ограничивается весь объем знаний относительно смены сезонной резины. Еще существует довольно распространенное мнение об универсальности всесезонных шин, при помощи которых можно значительно облегчить ежегодную «переобувку» транспорта. Но и здесь есть подводные камни, ведь их можно использовать далеко не в каждом климатическом регионе. Используют их в тех странах, в которых небольшая разница между средней температурой всех сезонов года.

Отличия резины по сезону

На зимней резине никак нельзя ездить летом, и также опасно кататься на летних изделиях в сезон холодов. Во-первых, они имеют отличающееся типы рисунков протектора шин. А во-вторых, в качестве материала изготовления для шин под разный сезонные условия используют соответствующие сорта резины:



Шины для лета производят из довольно твердой резины, поэтому при жаре она не так сильно поддается деформации и сохраняет свои свойства. А вот в условиях мороза такой материал станет очень твердым и теряет свою эластичность, соответственно сильно ухудшается качество сцепления с поверхностью дороги.



Шины для зимнего сезона изготавливают из более мягкого типа резины, которая при морозах не так сильно твердеет и сохраняет при этом все свои качественные характеристики. Однако в условиях теплой погоды и жары такой материал слишком размягчается и теряет типичные свойства сцепления с дорогой.



В любом случае, каждый водитель должен усвоить одну простую истину — следует серьезно относиться к смене качественной резины на своем авто. Ведь от этого в итоге зависит жизнь и здоровье водителя, а также пассажиров.





Автор статьи: Александр Матвеев