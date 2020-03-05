Каждое утро для многих начинается не с кофе в постель, а с ритуала по очищению кожи. Эта ежедневная церемония является основой красоты и внешнего вида человека. Если этого не делать, то даже самый идеальный крем и другие средства по уходу за кожей, не спасут положения.

Старое доброе туалетное мыло ‒хорошее средство для очищения, но сегодня большой популярностью стали пользоваться гели для душа. За несколько десятилетий своего существования он стал незаменимым атрибутом ежедневного использования. Разнообразие этой продукции удивляет. На полках магазинов, например на сайте одного из многочисленных ресурсов https://www.hairlook.ru/tovary-hairlook/telo/geli/, встречаются полностью натуральные варианты, и средства 2 в 1, отличающиеся между собой по назначению и составу.

Как выбрать

Пользуясь таким средством, мало кто задумывался о его воздействии на кожу, и особенностях применения. Мыло ‒ это хорошо, но в его состав входит щелочь. А это ‒ шелушение и сухость. Именно поэтому лучше пользоваться гелем для душа. Его преимущество перед мылом заключается в следующих моментах:



Первый плюс в том, что любой гель изготавливается на водной основе. А это ‒ дополнительное увлажнение для кожи.



Вторая галочка в пользу этого продукта заключается наличием специальных добавок, например, лимонной кислоты. Такие дополнения смягчают вредное действие щелочи.



Нужно заметить, что в составе этого средства так или иначе будут присутствовать химические компоненты. Полностью натурального продукта не существует. Соли, разные консерванты, отдушки ‒ это норма для геля. Но вот чего следует избегать в его составе, и это следует учитывать при выборе, так это:



антибактериальных добавок;



парабенов (метил, этил и т.д.);



бактерицидных компонентов.



В небольших количествах присутствие этих составляющих допускается, но вот эффект для кожи, от их наличия в составе геля, может стать непредсказуемым.

На что обратить внимание при выборе

Цвет, аромат и красивая упаковка не единственное, что отличает между собой гели. Ингредиенты, входящие в их состав, имеют огромное значение, в деликатном очищении кожи. А потому, хороший гель должен содержать в себе:



масла;



витамины;



экстракты трав.



Гели для душа оказывают на кожу абсолютно разный эффект, ‒ увлажняющее, расслабляющее, успокаивающее воздействие. Поэтому, покупая такой продукт, в первую очередь нужно понять, какой результат хочется получить, прочитать его состав, и отталкиваться от типа кожи.





Автор статьи: Александр Матвеев