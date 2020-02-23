Детейлинг автомобиля

Транспортное средство помимо ежедневной эксплуатации требует еще бережного ухода. Большинство автовладельцев хотя стараются содержать салон в чистоте, со временем в нем накапливается пыль и грязь. С помощью детейлинга ekb.mrcap-ural.ru можно избавиться таких проблем. Таким образом восстанавливается покрытие, при этом сохраняется эстетическая привлекательность машины. Такая услуга отличается от обычной химчистки бережливостью выполнения работ.

Особенности проведения процедуры

Данные мероприятия построены на максимальной бережливости очистки. Процесс подразумевает применение сухого пара, проникающего глубоко в структуру материалов. Комплексное использование эффективных средств позволяет избавиться даже от въевшихся пятен, устранить следы пролитых напитков, включая кофе. Также удается убрать остатки масла, жира, плесени. При этом абсолютно не нанося вреда обивке.

Данный тип химчистки салона допускает обработку любых поверхностей. Можно чистить резиновые части, стеклянные участки, велюр, кожу и пластик. Также подвергаются очищению металлические детали, различный текстиль.

Поэтапное очищение

В зависимости спектра применения и степени загрязнений, профессиональная химчистка включает:



механическую очистку – убираются поверхности салона от частиц пыли песка, шерсти животных. Для этого используется грубый метод очищения с помощью специальных щеток, автомобильного пылесоса. Этот этап основан на избавлении от грязи всех элементов салона, начиная от багажника до панели приборов. Уборка механическим путем является основной. После которой возможны следующие этапы;



обработка влажным способом. Необходима для устранения сильных загрязнений, избавления неприятных запахов. На данном этапе требуется применение особых умений специалистов, практических навыков, знаний использования для каждых элементов определенных химических средств;



процесс сушки. Требует комплексных мер. Процесс сушки происходит под воздействием автомобильного фена. Прибор позволяет высушить все детали, проникая в недоступные места. Технологические мероприятия длятся до двух часов;



защитные средства наносят на поверхности салона авто. Используются качественные препараты без абразивов. Благодаря которым создается надежная защита деталей от влаги, препятствуют различного рода загрязнениям.



Кроме этого возможно покрытие кузова лаком, устранение дефектов, полировка машины. В случае необходимости, осуществляется реставрация салона, также его дезинфекция. После которых автомобиль выглядит как новый.





Автор статьи: Александр Матвеев