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30 янв 21:46

Регистрационный номерной знак. Сервис поиска



Номерной знак автомобиля – основной элемент, который используют для регистрации авто. Этот знак является международным и именно по нем определяют страну регистрации. Обычно он отображается на листе металла или пластмассы и размещается на переднем или заднем бампере машины. Сервис поиска автомобилей по номерному знаку, например License Plate Lookup, это отличный способ найти нужный автомобиль и идентифицировать владельца средства передвижения.


В каких ситуациях нужен сервис


Этот сервис не на каждый день, он приходит на помощь, когда срочно нужно:



  • Разыскать автомобиль, который недавно угнали.

  • Разыскать автомобиль, который нарушает правила дорожного движения.

  • Разыскать автомобиль, на котором скрылись возможные преступники.

  • Узнать доступную информацию о владельце автомобиля.

  • Узнать VIN номер транспортного средства – идентификационный номер автомобиля, за которым можно узнать всю информацию о модели автомобиля, всех его особенностях, объеме двигателя, максимальной скорости и другие характеристики.

  • Проверить номерной знак перед покупкой автомобиля от другого владельца. Недобросовестный продавец может выставить на продажу автомобиль с незарегистрированным или украденным номерным знаком.


Что же можно узнать в таком сервисе


Какую открытую информацию можно получить в сервисе после введения номерного знака:



  • Имя и адрес владельца номерного знака.

  • Адрес и номер мобильного телефона.

  • VIN номер транспортного средства.

  • Информацию о регистрации транспортного средства.


Дополнительная информация


Регистрационный номерной знак. Сервис поиска

Также, такой сервис может предоставить информацию о жалобах, дефектах и отзывах о транспортных средствах по VIN номеру. Это позволяет ознакомить пользователей со статистикой выявленных проблем, жалобах. Такая информация пригодиться при выборе автомобиля для покупки и избежать некачественной продукции.


Особо такие сервисы популярны в Соединенных Штатах Америки, где множество штатов, с местными законами и четкими границами юрисдикции. В таком случае, при поиске информации, важно как можно быстрее узнать владельца и географическое расположение авто. 


На сайте можно ознакомиться с последними декодированными VIN номерами, информацией о процессе подключения, стоимости оказываемых услуг и других особенностях сервиса.





Автор статьи: Александр Матвеев




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