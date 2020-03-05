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05 мар 12:37

Что такое таргетированная реклама и зачем она нужна



Таргетинг не отличается от других источников получения трафика. Это современный инструмент, который по своей эффективности приравнивают к контекстной рекламе, постам в тематических сообществах, объявлениям, холодным звонкам. Таргетирование подходит для всех видов бизнес деятельности.



Возможности максимального охвата потенциальной аудитории


Социальные открывают неограниченные возможности для настройки рекламной кампании. К преимуществам относят широкую географию. Социальными сетями пользуются не только жители Российской Федерации, но и из стран СНГ, других стран мира. Аудитория активно просматривает рекламу, хорошо реагирует на посты, видео и фото материалы.


Статистические данные поражают своими масштабами. Именно социальные сети являются потенциальным рынком. Рекламодатели могут оценить неограниченные возможности для привлечения клиентов, расширения активной аудитории.


Возможность точно выбрать целевую аудиторию


Таргетированная реклама предоставляет безграничные возможности. Здесь можно использовать стандартные настройки, специальные программы-парсеры. Особенности эффективного продвижения:



  • для привлечения потенциальных клиентов нудно правильно выбрать заголовок;

  • можно составить лозунг при помощи яркого вопроса и ответа на него;

  • нужно обратиться к таргетологу, который выберет оптимальный вариант целевой аудитории для быстрого и эффективного продвижения.


Можно использовать рекламу только для заинтересованных людей. Именно эти инструменты и возможности позволяют сократить, минимизировать затраты, расходы. Рекламодателям нужно платить только за показ и демонстрацию рекламы людям, которые заинтересованы в покупке, заказе услуги.


Реализация услуг и товаров в социальных сетях


Таргетированная реклама может использоваться в социальных сетях, где часто продают товары и услуги без наличия официального сайта. Для успешного продвижения нужно красиво и оригинально оформить страницу, наполнить профиль грамотным контентом. Создание и ведение сообщества не занимает много сил, времени.


К преимуществам относят – хорошую отдачу, быстрое тестирование. После выполнения оформления можно приступать к запуску таргетинга. Для продвижения крупного бизнеса многие рекламодатели тратят огромные суммы денег. Чтобы минимизировать затраты, необходимо изучить все главные настройки рекламного кабинета.


Автор публикации - Компания UpEffect


https://upeffect.ru/targetirovannaya-reklama/





Автор статьи: Александр Матвеев




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