Современная психологическая помощь
В современном мире вокруг человека создается масса стрессовых ситуаций. Они преследуют его везде: от работы до семейных отношений. Бывают ситуации, когда человек самостоятельно не в силах справиться со своими внутриличностными проблемами. Тогда и возникает потребность обратиться к психологу – специалисту, который оказывает различную психологическую помощь.
Он консультирует людей, не имеющих клинических отклонений психологического характера, а лишь нуждаются в квалифицированном совете, помощи, понимании и выслушивании. Естественно, психолог – это врач, который имеет высшее медицинское образование и прошедший профессиональную переподготовку в области психологии.
В данный момент существует множество квалифицированных специалистов, которых можно найти через сайт психологов, и записаться на прием онлайн через интернет. Кстати, не стоит путать психотерапию с психологией, так как первое означает уже лечение психологических расстройств.
Виды помощи в психологии
Сейчас существует огромное количество психологической помощи, которые могут различаться по целям, ориентациям, а также степенью профессионализма психолога и его методик. Выделяют следующие основные:
- психологическое консультирование – заключается в предоставлении помощи людям, которые находятся в проблемной ситуации, путем расширения аспектов его личности, а также окружающего мира клиента;
- психологическая коррекция поведения – направлена на восстановление нормы эмоционального «портрета» человека;
- психологический тренинг – помощь в преодолении стресса, конфликта путем обучения разнообразным техникам, которые вырабатывают новую модель поведения пациента;
- психологическая профилактика – представляет собой комплекс мер, направленных на предупреждение различных расстройств и нарушений путем укрепления душевного состояния человека;
- психологическое просвещение – состоит в консультировании, различной профилактики на лекциях, семинарах.
Принципы психологической помощи
Во множестве стран предъявляются определенные нормы к этическому поведению любого врача, а особенно психолога. Поэтому следует выделить основные нормы поведения:
ориентация на ценности клиента и доброжелательность – только путем принятия жизненных принципов клиента врач сможет оказать эффективное воздействие и психологическую помощь;
запрет давать советы, а только лишь направлять и консультировать;
анонимность и неразглашение любой информации, дошедшей к психологу от клиента.
Автор статьи: Александр Матвеев