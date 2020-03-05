Современная психологическая помощь

В современном мире вокруг человека создается масса стрессовых ситуаций. Они преследуют его везде: от работы до семейных отношений. Бывают ситуации, когда человек самостоятельно не в силах справиться со своими внутриличностными проблемами. Тогда и возникает потребность обратиться к психологу – специалисту, который оказывает различную психологическую помощь.

Он консультирует людей, не имеющих клинических отклонений психологического характера, а лишь нуждаются в квалифицированном совете, помощи, понимании и выслушивании. Естественно, психолог – это врач, который имеет высшее медицинское образование и прошедший профессиональную переподготовку в области психологии.

В данный момент существует множество квалифицированных специалистов, которых можно найти через сайт психологов, и записаться на прием онлайн через интернет. Кстати, не стоит путать психотерапию с психологией, так как первое означает уже лечение психологических расстройств.

Виды помощи в психологии

Сейчас существует огромное количество психологической помощи, которые могут различаться по целям, ориентациям, а также степенью профессионализма психолога и его методик. Выделяют следующие основные:



психологическое консультирование – заключается в предоставлении помощи людям, которые находятся в проблемной ситуации, путем расширения аспектов его личности, а также окружающего мира клиента;



психологическая коррекция поведения – направлена на восстановление нормы эмоционального «портрета» человека;



психологический тренинг – помощь в преодолении стресса, конфликта путем обучения разнообразным техникам, которые вырабатывают новую модель поведения пациента;



психологическая профилактика – представляет собой комплекс мер, направленных на предупреждение различных расстройств и нарушений путем укрепления душевного состояния человека;



психологическое просвещение – состоит в консультировании, различной профилактики на лекциях, семинарах.







Принципы психологической помощи

Во множестве стран предъявляются определенные нормы к этическому поведению любого врача, а особенно психолога. Поэтому следует выделить основные нормы поведения:





ориентация на ценности клиента и доброжелательность – только путем принятия жизненных принципов клиента врач сможет оказать эффективное воздействие и психологическую помощь;







запрет давать советы, а только лишь направлять и консультировать;







анонимность и неразглашение любой информации, дошедшей к психологу от клиента.









Автор статьи: Александр Матвеев