    События
    Политика
    Происшествия
    Спорт
    Шоу-Бизнес
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню
09 фев 02:32

Продвижение товаров и услуг при помощи колл центров



Продвижение товаров и услуг при помощи колл центров

Большинство современных компаний прекрасно понимают, что современной рекламы на радио, телевидении и других площадках бывает недостаточно. В некоторых ситуациях потенциальные будущие клиенты могут не догадываться, что существуют такие двигатели торговли, которые помогут сократить в разы сроки, за которые сбывается товар, стоит его только предложить. Поэтому в большинстве случаев компании, желающие максимально продвинуть свой товар или услуги, прибегают к помощи ведущих профессионалов, таких, как колл центр. В таких организациях специалисты высокого уровня помогут заказчику расширить целевую аудиторию и обеспечить объем продаж.


Услуги современных колл центров


На сегодняшний день существует большое количество похожих предложений, однако найти достойную компанию, которая качественно и за короткие сроки выполнит поставленный план действий, не так уж и просто. Например, одни специализируются только на сборе статистических данных, другие совершают звонки только по направлению «бизнес для бизнеса», третьи могут принимать горячие звонки и на этом всё.


Поэтому, контактный центр «Reply», проанализировав рынок потребностей и собрав все статистические данные, создал универсальный колл центр, где все услуги могут представляться одними и теми же специалистами:



  • Входящие звонки.

  • Исходящие звонки.

  • Проведение анализов и исследований.


Как увеличить продажи с помощью колл центра


К примеру, в сфере торговли крупные компании, помимо наличия своей торговой команды представителей, параллельно открывают еще и интернет магазин (без онлайн площадки в современном мире не обойтись). Далее, чтобы принять заказ от покупателя, оформить его и назначить день доставки – нужна дополнительная единица штатного работника. А если заказов большое количество, то таких единиц нужно большое количество. То есть собственник компании должен дополнительно искать работников, проводить собеседования, оформлять новые кандидатуры по КЗоТу и тому подобное. 


 В такой ситуации можно поступить гораздо проще – перевести полномочия приема и оформления заказов с интернет площадки на операторов колл центра компании «Reply». Тем самым избавив себя от ненужной головной боли. Можно пойти еще дальше и перевести услуги продажи товара также на операторов колл центра. Теперь торговые представители не обязаны посещать некоторые торговые точки, их обзвонят операторы и предложат товар. В результате экономится время и деньги, а прибыль заказчика, который решился перевести часть работы на колл центр, растет в больших объемах.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Особенности полиграфических услуг Особенности полиграфических услуг Разное Грузоперевозки по всей стране Грузоперевозки по всей стране Разное Поднимаем цену: как продать подороже продать товар или услугу Поднимаем цену: как продать подороже продать товар или услугу Разное Промокоды для магазина Ситилинк Промокоды для магазина Ситилинк Разное Лазерная гравировка в Киеве Лазерная гравировка в Киеве Разное Интеллектуальные боты заменят менеджеров интернет-магазинов Интеллектуальные боты заменят менеджеров интернет-магазинов Hi-tech «Экстрасенсы ведут расследование» на ТНТ 14.05.2016: специалисты вступают в битву «Экстрасенсы ведут расследование» на ТНТ 14.05.2016: специалисты вступают в битву Шоу-бизнес В Бурятии проститутки начали работать за еду В Бурятии проститутки начали работать за еду События
Не проходите мимо


Лента новостей
Бьет – значит любит: Эмбер Херд избивала Джонни Деппа 21:53Джесси Джей и Ченнинг Татум снова вместе: влюбленные посетили вместе MusicCares Person of the Year 21:41Украинский «холостяк» женится: впервые за всю историю проекта пара узаконит отношения 19:05Даниэл Рэдклифф вспомнил забавную ситуацию: актера приняли за бездомного 23:33Джастин Бибер возвращается на сцену после 4-летнего перерыва 17:29Анджелина Джоли в прошлом: Энистон и Питт снова вместе? 14:18The Guardin определили лучшие сериалы уходящего 2019 года 19:35Ничто не вечно: Кристина Хендрикс и Джеффри Арендом разводятся 21:14Смехова заявила о том, что не делала пластические операции 15:13Страх смерти побудил Робби Уильямса к кардинальному поступку 15:10Хейли и Джастин Биберы: забыть обо всем в объятиях друг друга 23:53Биография Оскар Де Ла Хойя 15:59


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru