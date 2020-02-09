Продвижение товаров и услуг при помощи колл центров

Большинство современных компаний прекрасно понимают, что современной рекламы на радио, телевидении и других площадках бывает недостаточно. В некоторых ситуациях потенциальные будущие клиенты могут не догадываться, что существуют такие двигатели торговли, которые помогут сократить в разы сроки, за которые сбывается товар, стоит его только предложить. Поэтому в большинстве случаев компании, желающие максимально продвинуть свой товар или услуги, прибегают к помощи ведущих профессионалов, таких, как колл центр. В таких организациях специалисты высокого уровня помогут заказчику расширить целевую аудиторию и обеспечить объем продаж.

Услуги современных колл центров

На сегодняшний день существует большое количество похожих предложений, однако найти достойную компанию, которая качественно и за короткие сроки выполнит поставленный план действий, не так уж и просто. Например, одни специализируются только на сборе статистических данных, другие совершают звонки только по направлению «бизнес для бизнеса», третьи могут принимать горячие звонки и на этом всё.

Поэтому, контактный центр «Reply», проанализировав рынок потребностей и собрав все статистические данные, создал универсальный колл центр, где все услуги могут представляться одними и теми же специалистами:



Входящие звонки.



Исходящие звонки.



Проведение анализов и исследований.



Как увеличить продажи с помощью колл центра

К примеру, в сфере торговли крупные компании, помимо наличия своей торговой команды представителей, параллельно открывают еще и интернет магазин (без онлайн площадки в современном мире не обойтись). Далее, чтобы принять заказ от покупателя, оформить его и назначить день доставки – нужна дополнительная единица штатного работника. А если заказов большое количество, то таких единиц нужно большое количество. То есть собственник компании должен дополнительно искать работников, проводить собеседования, оформлять новые кандидатуры по КЗоТу и тому подобное.

В такой ситуации можно поступить гораздо проще – перевести полномочия приема и оформления заказов с интернет площадки на операторов колл центра компании «Reply». Тем самым избавив себя от ненужной головной боли. Можно пойти еще дальше и перевести услуги продажи товара также на операторов колл центра. Теперь торговые представители не обязаны посещать некоторые торговые точки, их обзвонят операторы и предложат товар. В результате экономится время и деньги, а прибыль заказчика, который решился перевести часть работы на колл центр, растет в больших объемах.





Автор статьи: Александр Матвеев