Манифик Плаза - всё для вечной красоты

Думаете, что салон красоты высокого класса можно найти только в столице? Косметологический центр "Манифик Плаза" в Нижнем Новгороде готов с вами поспорить! Качественные услуги опытных косметологов помогут вам обрести гармонию с собственным телом и достичь идеала красоты, о котором вы грезите.

Услуги и технологии

В "Манифик Плаза" собрано новейшее оборудование, которое позволяет предоставлять клиенткам эффективные и современные процедуры.

Spa-салон

В бешеном рабочем ритме бывает сложно найти время, чтобы привнести гармонию в свою жизнь. "Манифик Плаза" предлагает комплекс услуг, которые помогут вам расслабиться, снизить темп жизни, обрести душевное равновесие - и заодно поработать над красотой своего тела.

Разгладить кожу и избавиться от целлюлита поможет душ Шарко. Хотите обновить кожу? Записывайтесь на пилинг. Подтянуть мышцы и вернуть им тонус поможет миостимуляция и кавитация. А если вы ищете расслабления и релаксации, отправляйтесь на массаж или в хамам.

Косметология

Ещё десять-двадцать лет назад никто не мог бы представить, каких высот достигнет косметология. Эффективное омоложение теперь доступно каждому! Грамотные косметологи центра "Манифик Плаза" помогут вам скинуть 5, 10, а то и 15 лет без вреда для здоровья. Современное оборудование открывает перед нами много дверей: от фракционного омоложения и подтяжки лица до удаления растяжек и новообразований. Нашим клиентам доступны все виды омоложения:



нитевой лифтинг;



лазерное омоложение;



контурная пластика;



RF-лифтинг;



миостимуляция мышц лица;



пилинг лица;



криотерапия.



Выбрать тот, что подходит вам по цене и эффективности, поможет консультация косметолога. А чтобы удалить нежелательные волосы навсегда, приходите на фотоэпиляцию и лазерная эпиляцию.

Парикмахер

Хотите сменить образ, освежить цвет или просто подровнять кончики? Парикмахеры "Манифик Плаза" блестяще справятся с работой любой сложности. Модельные стрижки, сложное окрашивание, восстановление повреждённых волос - для настоящих профессионалов нет ничего невозможного. Запишитесь на консультацию и получите советы по уходу, предложения стилиста и колориста. Подберите причёску, которая будет идеально отражать ваши представления о прекрасном.

Ногтевой сервис

Ухоженные ногти - обязательный атрибут современного человека. Чтобы поддерживать руки и ступни в идеальном состоянии, нужно регулярно посещать мастера маникюра и педикюра. "Манифик Плаза" предлагает все виды маникюрного сервиса - от наращивания ногтей и ногтевого дизайна до пилинга и массажа.





Автор статьи: Александр Матвеев