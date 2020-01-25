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25 янв 12:16

Как найти работу, когда тебе за 40



Раньше считалось, что найти работу после 40 очень сложно, особенно женщинам.


Сейчас даже выпускникам престижных ВУЗов не всегда удаётся подыскать хорошее место, они вынуждены пристраиваться, где придётся.


Лицам в возрасте свыше среднего ещё тяжелее при потере привычного места труда.


Оставшись без работы, которой посвящено несколько лет жизни, любой человек приходит в ужас: как жить дальше?


Искать, и без паники!


Большинство ограничений люди создают сами, не веря в успех.



Как найти работу после 40?


Во-первых, нужно начать с местных центов занятости, дать объявления в газету, использовать сайты по поиску работы.


После нужно составить толковое резюме и тщательно подготовиться к собеседованию.


Поиски могут затянуться на неопределённое время.


Если не нашли вакансию по своей специальности, можно освоить и новую. Сегодня для работы в охране, в офисе или в торговле, постоянно требуются люди.


Еще один совет — найти работу в интернете. Она может оказаться удачной, не захочется возвращаться к привычному образу жизни, коль можно работать, не выходя из дома.



Заработок на дому в интернете


Как найти работу, когда тебе за 40

Нюансы деятельности зависят от того, какая конкретно работа выбрана. Вариантов множество, любой человек может сочетать несколько разных способов.


Остановившись на каком-либо варианте, внимательно изучите сайт, на котором предстоит работать.


Обратите внимание, с помощью какой платёжной системы можно будет получить заработанные средства.


Можно создать сразу несколько кошельков: WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги.


Начав работать с электронными деньгами, любой человек сможет оценить удобство пользования ими. А главное — не придётся получать зарплату раз в месяц. Заработанные деньги сразу отправляют в кошелёк.


Затем оплачивают ими счета, переводят на карту, банковский счёт, обналичивают.


Такую приятную процедуру можно производить несколько раз в месяц.



Как найти работу в интернете


Покопаться в себе, выписать все свои умения, проанализировать собственные возможности.


Подумать, что и как можно реализовать с помощью интернета. Вариантов применения знаний и опыта — множество.



Онлайн консультации


Практически любой специалист может стать онлайн консультантом.


Не нужно снимать офис, давать объявления (впрочем, объявления или самореклама не помешают!).


Необходимо найти сайты платных консультаций, зарегистрироваться в качестве эксперта, описать свои услуги в соответствующем разделе, оформить Личную страницу.


Дополнительно эксперты ведут работу на тематических форумах, отвечая на вопросы и приглашая на свою страничку.


Постоянные клиенты быстро переходят в разряд платных, потому что им жаль терять эксперта, который всегда даст мудрый совет.



Копирайтинг


Для написания статей для сайтов возраст не важен. Большой спрос на специалистов, которые могут углублённо раскрыть тему, связанную со своей профессией.


Сайты в сети разнообразны по тематике.


Например, для создания качественных статей, связанных со здоровьем, заказчики привлекают людей с медицинским образованием.


Для написания текстов о ремонте и строительстве, лиц, имеющих отношение к этой специфике.


Материалы о дизайне поручают дизайнерам, Статьи на тему IT доверяют людям с техническим образованием.


Небольшой секрет. Быстро освоив принцип, как писать для веб-сайтов, копирайтер (создатель текстов) может писать практически на любые темы, а не только на те, в которых он специалист. Приятная и выгодная работа на дому, доступная пенсионерам.



Фриланс


Удалённая деятельность по продаже своих услуг.


Сайтов фриланса множество. Большинство услуг связано с веб-деятельностью, но не только.


Кстати, люди, любящие учиться, в интернете могут обрести любую современную специальность.


В этом поможет самообразование или платные курсы/тренинги.


Как правило, придётся почерпнуть много новых знаний, если хочется больше зарабатывать.



Партнерки


Так коротко называется заработок на партнерских программах.


Его суть в том, что, выбрав хорошую партнёрку, получают собственную реферальную ссылку, распространяют её в сети, помогают авторам продавать продукт или услугу.


За это получают свой процент с каждой продажи.


Разновидность заработка — привлечение рефералов на какой-либо сайт.


Приводя на проект новых лиц, получают доход от их деятельности.



Свой сайт


Собственные блоги или сайты создают даже школьники.


По силам эта деятельность и пожилым людям.


Это прибыльный собственный бизнес, являющий хорошую прибавку к пенсии, или пассивный доход, превышающий среднюю заработную плату.


Чтобы не платить за размещение сайта в сети, проще создать его на бесплатном хостинге.


Перечисленные способы заработка на дому являются вполне доступными для 40-летних и лиц более старшего возраста.


В сети есть известные блоггеры, которым далеко за 60 и даже за 70–75.


У них берут интервью, восхищаются их деятельностью.





Автор статьи: Александр Матвеев




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