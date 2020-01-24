Лучшие пляжи Турции

Ежегодно для проведения долгожданного отпуска или каникул тысячи людей из стран СНГ (и не только) прилетают на курорты в Турцию. Этот вид отдыха предпочитают как семьи с детьми, так и шумные молодежные компании - ведь здесь есть возможность провести свой отпуск активно и весело.

Турция - страна примечательная своей богатой историей и самобытной культурой, уникальными народными традициями, и, конечно же, жарким климатом и красивейшими пляжами на побережье. Последние в этой стране отличаются превосходным разнообразием: песчаные, галечные, муниципальный, дикие, эгейские, средиземноморские, нудистские - пляжи на любой вкус.

Но опытные туристы https://happy-travel.kz/hottours/iz-astany/turkey.php знают, что самыми живописными и удобными являются пляжи, которые выбирают местные жители. И это логично - кому как не им знать всю красоту природы страны.

Одним из самых популярных мест отдыха является Патара. На протяжении около 20 километров здесь распростерся чистейший песок. Доехать до этого удивительного места самостоятельно не составит труда - ориентиром является небольшой поселок Гелемиш.

Еще одним отличным местом отдыха является Олюдениз. На уикэнд сюда съезжаются не только любители водных процедур и купания в море - это место также популярно среди приверженцев парапланного спорта. Олюдениз, окружен живописной горной грядой, поэтому даже неблагоприятные погодные условия не повлияют на качество отдыха. Именно из-за этого в Олюденизе всегда прозрачная и чистая вода, в которой просто нельзя не искупаться.

Тем, кто предпочитает прятаться от людских глаз идеально подходит Олимпос. Влюбленные пары и представители старшего поколения, уставшие от шума и суеты города, запросто найдут свое пристанище на пляже в этом уединенном уголке Турции.

Особым вниманием пользуются пляжи в районе Сиде. И это не случайно - именно они обладают белоснежным, чистым и мягким песком. Поэтому на побережье Сиде расположено огромное количество отелей, ресторанов и других различных комплексов, излюбленных туристами. За что и любят эту жемчужину Турции местные жители.

Пять наилучших курортов Турции замыкает Алания. Ее пляж распростерся на долгие 20 км, а самый образцовый его отрезок зовется "Пляжем Клеопатры". Это имя он приобрел после того, как царица Египта Клеопатра, согласна древнему преданию, принимала здесь солнечные ванны.

Кроме описанных преимуществ, все эти пляжи носят особые знаки отличия в виде голубых флагов. Это означает, что в этих местах заботятся о чистоте воды, а линия берега содержится в идеальном состоянии. Жители Турции стараются оберегать свою природу, сохраняя ее красоты для своих потомков и приезжающих погостить туристов в самом надлежащем виде.





Автор статьи: Александр Матвеев