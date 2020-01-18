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18 янв 03:41

Как мужчине выбирать обручальные кольца?



Свадьба - событие, к которому испытываешь бурю сладких эмоций и переживаний. «А все ли правильно? А все ли предусмотрели?», - круговорот мыслей не покидает голову уже за месяц до свадьбы. А что же будет в преддверии этого важного торжества. Будет дрожь в коленках, волнение и страх перед неизведанным будущим, хотя, кажется, уже тысячу лет знакомы друг с другом.


Кажется традицией, что золотые кольца с бриллиантами покупает будущий супруг romanticam.ru, но сегодня эта традиция немного стирается. За мужчиной остается право купить кольцо для помолвки, а вот свадебные кольца стоит выбирать вместе, хотя финансовая сторона вопроса все-таки ложится на плечи будущего мужа.


Обручальное кольцо - это та драгоценность, которую мы привыкли носить, не снимая, на работу и дома, в гости и на природу. Это символ и указатель статуса «не свободности» человека. Кстати, многие пары, находящиеся в гражданском браке, носят обручальные кольца и живут счастливо всю жизнь. Так что не главное: была свадьба или нет, главное то, что мы вкладываем в значение обручального кольца.


Отправляясь на выбор обручальных колец, сядьте вдвоем и обговорите, чего бы вам хотелось увидеть на кольце, которое будет сопровождать вас всю жизнь. Затем пройдитесь вместе по ювелирным салонам присмотритесь, примерьте, может вы увидите, те единственные кольца, кроме которых не захочется больше никаких других.


Как мужчине выбирать обручальные кольца?

Обычно все выбирают золотые обручальные кольца - и это уже немножко больше чем традиция. Форм их сегодня огромное множество и граненые, и с гладкой поверхностью, и с инкрустацией драгоценными камнями, с плетениями и многие другие. Но классические золотые обручальные кольца остаются вне конкуренции. Ведь не зря наши, счастливо живущие всю жизнь в браке, бабушки и дедушки говорят, что каким гладким будет поверхность кольца, такой будет и вся будущая жизнь молодых супругов.


Говорят так же, что венчаться стоит серебряными обручальными кольцами, потому что серебро - это символ чистоты и очищения, святости соединенных судеб и умиротворения.


Но выбор, конечно, остается за вами. Золотое или серебряное, с камнями или без - это символ безграничной любви друг к другу и шага, на который мы решились, чтобы навсегда стать одним целым. Так что выбор обручальных колец стоит делать вместе, а не кому-то одному. Вместе в выборе обручального кольца и на всю жизнь.






Автор статьи: Александр Матвеев




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