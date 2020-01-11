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11 янв 17:29

Нет развертки на телевизоре. Сами чиним телевизор (КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА).



Нет развертки на телевизоре. Сами чиним телевизор (КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА).

В том случае, если на экране появляется полоска, это может означать, что нет развертки на телевизоре. Сами чиним телевизор в таком случае. В данной статье будут рассмотрены основные причины поломки и также способы их устранения. Но присутствует один нюанс, который является очень важным: перед проверкой дорожек с питанием и кадровыми импульсами, следует выполнить занижение ускоряющегося напряжения, в противном случае избежать прожога кинескопа не удастся. Уменьшение выполнить до еле заметного свечения полосы, расположенной горизонтально. Только после того, как поломка будет исправлена, его можно добавлять.



Причины поломки


Поиск поломки всегда начинается с визуального осмотра деталей, входящих в комплектацию кадровой развертки. Выход из строя микросхемы понятен по ее корпусу. Данная проблема сразу на нем отразится. На нем появятся прожженные дыры. Стоит помнить и за сопротивление. Угольно-черные и вздутые конденсаторы должны отсутствовать. Если визуально поломок незаметно, рекомендуют переходить к следующим проверкам. Начинать следует с цепи питания. Во всех кинескопах к кадровой развертке питание подходит двумя вариантами:



  • Первый - кадровая микросхема выполняет питание с одной обмотки или нескольких одновременно срочного трансформатора.

  • Второй - питание происходит напрямую с трансформаторного блока.



Устранение поломки


Чтобы убедиться в том, что выполняется питание к кадровой развертке, достаточно сделать проверку при помощи тестера. Если нет, то необходимо следовать в противоположную сторону. После того, как обрыв обнаружился, его устраняют, восстанавливают обрыв дорожки, выполняют замену перегоревшего сопротивления. При появлении растрора необходимо увеличить ускоряющее напряжение, потрогать кадровую микросхему для проверки ее температуры. Собирать телевизор можно только в том случае, если на ней возможно держать палец не получая при этом ожога. Если же она сильно нагревается, то необходимо выполнить ее замену на новую. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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