Каждый человек может столкнуться с ситуацией, когда ему жизненно важно знать его группу крови. Ее легко узнать во время сдачи анализов в лаборатории поликлиники, больницы. Первые шаги, позволяющие определить группы крови таблица, были сделаны в 1915 году, что стало достижением для медицины.

Группа крови: значение и смысл

Набор особенностей эритроцитов, которые совпадают или отличаются у разных людей является группой крови. Как определить группу крови? Белки-антигены A и B, либо же их отсутствие 0 влияют на ее формирование. Международная классификация AB0 классифицирует 4 вида группы крови.

Таблица AB0:



1 группа, в ней отсутствуют антигены;



2 вид, антиген А у эритроцитов, в плазме существуют агглютинины;



3 группа — B, в составе которой B антиген у эритроцитов, агглютинин содержится в составе плазмы;



4 вид АB cчитается самым редким. В нем нет агглютининов, но присутствуют оба антигена.



Способы определения группы крови Любое медицинское учреждение может провести данную процедуру. Способы выявления той или иной группы различаются видом используемых сывороток в процессе: Первый способ позволяет выявить группу крови путем добавления сыворотки, подготовленной специально в медицинском центре переливания.

Также можно вычислить группу путем взятия крови из вены. Бинарная скрещенная реакция — метод, для которого применяют эритроциты как диагностические добавки.

Цоликлонирование — при помощи этого способа можно достичь более точных результатов. Являет собой применение синтетических жидкостей, в составе которых антигены A и B.

Для мгновенного определения группы крови человека по таблице, пользуются экспресс-методом. На пластиковых карточках с заготовленными реактивами наносят кровь, результат станет известен через 5-10 минут.

Переливание крови является очень ответственной процедурой, при которой важно учитывать не только групповую классификацию. Сначала важно провести тест на совместимость: на белой поверхности соединить кровяные сыворотки донора и пациента.

Как соотносится группа крови с состоянием здоровья

Путем долгих исследований ученые пришли к выводу, что для каждой группы крови характерны определенные виды заболеваний. Считается, что у людей с первой группой риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний намного ниже, чем у других. Одновременно, у представителей 1 группы чаще встречается заболевание язвы желудка. Болезнь Паркинсона наблюдается у людей с группой B. Женщинам с 4 группой тяжелее выносить беременность.





Автор статьи: Александр Матвеев