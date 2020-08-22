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События


22 авг 14:50

Чашка Петри и ее история



Чашка Петри – это невысокий сосуд цилиндрической формы из прозрачного материала, который закрывается крышкой. Данную емкость изобрел немецкий бактериолог Юлиус Петри в 1877 году.


Чашка Петри и ее история


История создания


История создания сосуда началась с того, что молодой военный врач Петри начал работать под наставничеством бактериолога Роберта Коха. Сотрудничество с таким известным ученым было большой честью для молодого врача. Главной задачей Коха было выращивание бактерий для изучения новых инфекционных заболеваний. Сложной заключалась в отсутствии чистой среды для культивирования микроорганизмов. Из-за воздушно-капельных бактерий происходило загрязнение образцов, а удобного варианта изучать их под микроскопом не было.



Сначала образцы помещали на небольшие стекла, но это не давало возможности создать оптимальный микроклимат.



В 1887 году Петри решил испытать новый метод. Для этого он взял две круглые пластины с невысокими бортиками. Элементы отличались друг от друга размеров, благодаря этому одна часть просто накрывала другую сверху. Это стало гениальным, но простым и дешевым решением. С помощью такой емкости можно было легко изучать образцы под микроскопом, без риска попадания чужеродных бактерий внутрь. Микроклимат всегда удовлетворял требования, необходимые для качественного проведения экспериментов.



С помощью данного приспособления сделаны многие важные открытия. К примеру, так появился пенициллин – антибиотик, который незаменим в современной медицине.



Современные чаши Петри


С момента создания емкости ученым, ее строение сильно изменилось. Современные чашки Петри производятся из тонкого стекла с диаметром 50-100 мм и высотой до 15 мм. Изделия, используемые много раз, можно повторно стерилизовать. Одноразовые емкости сделаны из полистирола, что дает возможность наблюдать за реакциями внутри сосуда.



Такие изделия противостоят воздействию щелочной и кислой среды, что важно для проведения некоторых исследований. Независимо от вида материала чаши попадают в продажу уже стерилизованными. Производственный процесс проходит в особых условиях, что гарантирует стерильность до 99,9 %. Условия производства соответствуют международным требованиям. Готовые чаши упаковываются в стерильные тубусы и после попадают в продажу.



Современные лаборатории используют посуду, разделенную на несколько секций. Это упрощает проведение исследований, потому что можно одновременно наблюдать за образцами, помещенными в разные условия. заказать чашки Петри можно по ссылке https://polihrom.com/prod/laboratornoe-oborudovanie/plastikovaja-posuda-i-prinadlezhnosti/chashki-petri/.



Эти изделия незаменимы в:



  • фармацевтике;

  • химическом производстве;

  • медицине;

  • научных лабораториях.



Данная емкость заполняется субстанцией, необходимой для выращивания микроорганизмов. После в нее заселяют исследуемые бактерии.



Также чашка Петри получила применение в ряде прикладных наук: химии и физике. Данный вид лабораторной посуды популярен благодаря тому, что позволяет проводить испарение жидкости, это удобный сосуд для хранения образцов.





Автор статьи: Александр Матвеев




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