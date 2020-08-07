Установка и срок службы керамических коронок

Керамические коронки являются самым качественным методом художественной реставрации зубов. Но качественной такую реставрацию можно назвать только в том случае, если ее будет заниматься настоящий профессионал, а сами коронки невозможно будет отличить от естественных.

Размещение цельнокерамических (фарфоровых) коронок является многоэтапной процедурой. На подготовительном этапе врач осматривает зубочелюстной аппарат пациента, проводит рентгенологическую диагностику, лечит больные зубы и осуществляет их щадящую обточку.

Следует заметить, что для установки керамических коронок врачу понадобится снять гораздо более тонкий эмалевый слой зубной ткани, чем при установке коронок, выполненных из прочих материалов. Кроме того, специалист не препарирует соседние зубы с целью удаления нервного волокна, так как эта процедура не проводится при фиксации данного вида коронок.

На второй ступени осуществляется изготовление цельнокерамического мини-протеза. С этой целью специалист снимает слепки с челюстного костного массива пациента и переправляет его в техлабораторию. Следует заметить, что вместе со слепками в лабораторию отправляются и рентгенологические снимки. На базе снимков лаборантом выполняется модель из гипса, чтобы получить ортопедическую систему, которая может быть выполнена либо по одной, либо по другой методики.

Первая методика предполагает горячее прессование, при котором на металлическую основу послойно наносится медицинская фарфоровая масса. Второй вариант осуществляется на базе компьютерного моделирования, называемого «CAD/CAM». После чего коронка подвергается процедуре фрезерования.

На финальном этапе производится закрепление керамической коронки. Для этой цели специалист использует медицинский цемент либо праймер, который становится твердым после воздействия на него световым лучом.

Срок службы коронки из цельной керамики определяет степень прочности и качество адгезивного материала, на который крепится мини-протез. В среднем такой мини-протез способен простоять более одного десятка лет.

Прочность фарфорового микропротеза позволяет выдерживать солидную нагрузку, создаваемую процессом пережевывания пищи. Иногда коронка подвергается такому косметическому дефекту как скол. Однако этот дефект достаточно легко ликвидируется. Отсутствие металлического каркаса у данного мини-протеза делает незаметными незначительные повреждения. Более существенные дефекты убираются при помощи полировки.





Автор статьи: Александр Матвеев