    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Наука


13 июн 17:09

Имплантация зубов



Имплантация зубов

Сегодня имплантация зубов является одним из методов лечения недостающих зубов. Зубной имплантат состоит из самого имплантата и абатмента. Имплантация зубов предусматривает вживление титанового винта хирургическим путем в челюсть. Абатмент является связующим звеном между имплантатом и зубным протезам. Они обеспечивают надежную опору для зубного протеза. Все элементы изготавливается из титана, поэтому отличаются высокой прочностью, не вызывают аллергических реакций и имеют маленький процент отторжения.


Основные этапы


Сама процедура включает в себя три этапа. Сначала титановый имплант вставляется в челюстное основание. После этого происходит процедура сращивания система имплантатов с костью. На следующем периоде происходит соединение имплантата с абатментом. На заключительном этапе зубной протез соединяется с системой имплантата. После проведения такой процедуры зуб ничем не отличается от настоящего и выглядит так же естественно. 


Преимущества зубных имплантатов


Такая процедура отличается рядом преимущества и помогает:



  • восстановите недостающий зуб;

  • является дополнительной опорой для установки несъемного протеза, когда установка имплантата невозможно;

  • создает опору для хорошей фиксации съемного протеза. 


Если сравнивать обычный зубной протез и имплантат, то использование протезов доставляло значительный дискомфорт в обычной жизни. Однако сегодня использование зубных протезов отошло на задний план. Они уместны только в тех случаях, когда категорически противопоказано проведении имплантации. Узнать цену можно в центре имплантации Доктора Сойфера https://americandental.ru/uslugi/implantatsiya-zubov-v-moskve/, а также задать любой интересующий вопрос.


Противопоказания к процедуре


Зубная имплантация категорически противопоказана в некоторых ситуациях. Если у человека есть заболевание щитовидной железы, тяжелая форма сахарного диабета, любые доброкачественные злокачественные образования, то есть высокий риск возникновения осложнений.


Перед проведением процедуры врач-стоматолог изучает весь анамнез пациента, проводит необходимые лабораторные исследования и принимает решения о возможности проведение имплантации. Если решение врача положительное, то в обязательном порядке проводится санация всей полости рта, и начинается подготовка. 


Регулярный уход за полостью рта, частые посещения стоматолог и здоровый образ жизни не поможет сохранить здоровье зубов на долгие годы. 





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Роутер от компании МГТС Роутер от компании МГТС Разное Диастема - симптомы и лечение Диастема - симптомы и лечение Разное О зубной боли или показания к удалению зуба О зубной боли или показания к удалению зуба Разное Где за границей лучше лечить зубы, в какой стране? Где за границей лучше лечить зубы, в какой стране? Разное
Не проходите мимо


Лента новостей
Имплантация зубов 17:099 больница Запорожье 06:47Биржа – с чего начать 06:44Баскетболист Девин Букер и модель Кендалл Дженнер вместе? 12:33Цветущая Наоми Кэмпбелл вновь заключила контракт с косметическим брендом 17:22Как сохранить цвет окрашенных волос 02:33Логотип как элемент фирменного стиля 11:04Повседневный лук: известная модель Ирина Шейк прогулялась улочками Нью-Йорка с дочерью 21:55Летняя женская обувь: виды и особенности 20:58Рианна была признана самой богатой исполнительницей Англии 12:04Возможности накрутки подписчиков в соцсети 22:35С нашей доставкой цветов легко удивить даже без повода 19:08


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru