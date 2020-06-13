Сегодня имплантация зубов является одним из методов лечения недостающих зубов. Зубной имплантат состоит из самого имплантата и абатмента. Имплантация зубов предусматривает вживление титанового винта хирургическим путем в челюсть. Абатмент является связующим звеном между имплантатом и зубным протезам. Они обеспечивают надежную опору для зубного протеза. Все элементы изготавливается из титана, поэтому отличаются высокой прочностью, не вызывают аллергических реакций и имеют маленький процент отторжения.

Основные этапы

Сама процедура включает в себя три этапа. Сначала титановый имплант вставляется в челюстное основание. После этого происходит процедура сращивания система имплантатов с костью. На следующем периоде происходит соединение имплантата с абатментом. На заключительном этапе зубной протез соединяется с системой имплантата. После проведения такой процедуры зуб ничем не отличается от настоящего и выглядит так же естественно.

Преимущества зубных имплантатов

Такая процедура отличается рядом преимущества и помогает:



восстановите недостающий зуб;



является дополнительной опорой для установки несъемного протеза, когда установка имплантата невозможно;



создает опору для хорошей фиксации съемного протеза.



Если сравнивать обычный зубной протез и имплантат, то использование протезов доставляло значительный дискомфорт в обычной жизни. Однако сегодня использование зубных протезов отошло на задний план. Они уместны только в тех случаях, когда категорически противопоказано проведении имплантации. Узнать цену можно в центре имплантации Доктора Сойфера https://americandental.ru/uslugi/implantatsiya-zubov-v-moskve/, а также задать любой интересующий вопрос.

Противопоказания к процедуре

Зубная имплантация категорически противопоказана в некоторых ситуациях. Если у человека есть заболевание щитовидной железы, тяжелая форма сахарного диабета, любые доброкачественные злокачественные образования, то есть высокий риск возникновения осложнений.

Перед проведением процедуры врач-стоматолог изучает весь анамнез пациента, проводит необходимые лабораторные исследования и принимает решения о возможности проведение имплантации. Если решение врача положительное, то в обязательном порядке проводится санация всей полости рта, и начинается подготовка.

Регулярный уход за полостью рта, частые посещения стоматолог и здоровый образ жизни не поможет сохранить здоровье зубов на долгие годы.





Автор статьи: Александр Матвеев