Плюсы и минусы выделенного сервера

Сегодня одной из самых популярных хостинговых услуг является аренда выделенного сервера. Эта услуга предусматривает получение всего сервера в свое распоряжение. Пользователю не придется делить серверное оборудования с «соседями». При этом арендатор будет контролировать все процессы. В обязанности хостинг-провайдера входит только обслуживание аппаратной части. Чтобы понять насколько выгодно такое предложение хостеров, следует проанализировать его плюсы и минусы.

Плюсы

Ключевым преимуществом выделенного сервера считается наличие полного доступа к его управлению. Арендатор имеет возможность осуществлять настройку конфигурации системы, а также установку и изменение софта и системных библиотек. Выделенный сервер также предоставляет возможность определять права доступа и полноценно работать со всеми имеющими файлами.

К плюсам стоит отнести и изолированность выделенного сервера. Отсутствие «соседей» способствует повышению безопасности работы в виртуальной среде. Еще один плюс – аппаратные сбои никак не влияют на работу этого сервера. Даже если случится такой сбой, то все важные данные для работы интернет-проекта будут скопированы и отправлены на рабочую виртуальную машину.

Среди преимуществ аренды выделенного сервера следует отметить:



доступность всех ресурсов сервера в режиме 24/7;

наличие круглосуточной технической поддержки;

ответственность за работу аппаратной составляющей сервера несет хостинг-провайдер;

гарантированный объем памяти;

гарантированная производительность процессора;

возможность покупки выделенного IP-адреса;

возможность установки дополнительных модулей.



Минусы

Стоит отметить и некоторые недостатки выделенного сервера. Во-первых, все-таки существуют определенные ограничения. Например, арендатор может установить только ту операционную систему, которая поддерживается данной виртуальной машиной. Во-вторых, у арендатора нет доступа к аппаратному обеспечению. Он не сможет установить, например, дополнительный модуль памяти. Чтобы воспользоваться такой возможностью, ему придется выбрать новый тарифный план. В-третьих, при необходимости увеличить мощность сервера арендатору также придется пересмотреть свой тариф. Эти нюансы обусловлены тем, что вносимые изменения требуют дополнительных затрат на установку и последующее обслуживание системы виртуализации.

Также стоит отметить, что арендатору придется самостоятельно заниматься администрированием выделенного сервера. Для этой цели ему понадобится системный администратор, что также способствует существенному увеличению расходов на обслуживание.





Автор статьи: Александр Матвеев