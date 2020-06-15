Стеклянные двери: плюсы и минусы

Межкомнатные двери из стекла – это не только конструктивный элемент жилого помещения, но и декоративная деталь, которая может украсить интерьер любой квартиры. Стеклянная дверь добавляет интерьеру оригинальности, а комнате – пространства и света. К тому же такие конструкции отличаются надежностью, безопасностью эксплуатации и длительным сроком службы.

Плюсы

Главным преимуществом дверей из стекла считается эстетичность. Этому способствует разнообразие вариантов декоративного оформления. Большой выбор позволяет дизайнерам реализовывать самые смелые и необычные решения. Стеклянные двери могут быть витражными, прозрачными, цветными, матовыми и т.д. Еще один плюс – такие конструкции способствуют визуальному увеличению свободного пространства.

Существует стереотип, что стеклянные дверные конструкции отличаются хрупкостью. Однако любые опасения по поводу хрупкости стоит развеять. Современные технологии позволяют использовать многослойное закаленное стекло, позволяющее избежать повреждений в результате прямого удара или падения. Дополнительно стеклянная дверь может быть оклеена бронированной пленкой.

Среди других достоинств межкомнатных стеклянных дверей стоит отметить:



Устойчивость к негативному воздействию высокой температуры и повышенной влажности.



Простоту ухода. Для очистки стекла может использоваться любое специальное моющее средство.



Разнообразие вариантов. Стеклянные двери могут быть распашными, маятниковыми или раздвижными. Также существуют более оригинальные варианты – «гармошка» или «качели».



Минусы

Справедливости ради, следует рассказать и о недостатках дверей, выполненных из стекла. К минусам таких конструкций нужно отнести высокую стоимость. Стеклянная дверь – это дорогое удовольствие. Поэтому при наличии ограниченного бюджета данный вариант не стоит рассматривать.

Еще один недостаток касается веса такой конструкции. Стекло – это достаточно тяжелый материал. В процессе установки такой двери могут возникнуть трудности. Поэтому монтаж стеклянных дверей доверяют исключительно профессионалам, оснащенным необходимыми инструментами и опытом.

Также важно отметить, что стеклянную конструкцию нельзя «подогнать» под определенный проем. Поэтому если замеры были выполнены неверно, существует вероятность того, что звукоизоляция будет недостаточной для комфортного проживания. Еще одним последствием неправильных замеров может стать проникновение посторонних запахов (актуально для дверей, разделяющих кухню и жилое помещение). Чтобы устранить этот недостаток, рекомендуется устанавливать раздвижную дверь, которая будет ходить по специальным рельсам и плотно прилегать к полу.





Автор статьи: Александр Матвеев