Шоу-бизнес
15 мар 14:53
Биткоин консолидируется ниже 40 000 долларов США
Биткоин (BTC) нейтрализовал медвежью свечную модель 10 марта, к сожалению, не сумев инициировать какой-либо значительный и продолжительный отскок. С 22 января биткоин движется выше уровня поддержки вверх. Эта граница поддержки тестировалась семь раз, последний раз 11 марта.
Биткоин был близок к формированию медвежьей свечи 9-10 марта, но вместо того, чтобы закрыться ниже $38 600, он сформировал небольшой нижний фитиль и тем самым не подтвердил паттерн.
Похоже, что в настоящее время биткоин находится в процессе формирования еще одного нижнего фитиля, что можно считать признаком давления на покупку. Тем не менее, границы поддержки ослабевают с каждым касанием.
Двухчасовой график показывает, что 9 марта биткоин отклонился выше падающей линии сопротивления, но затем упал ниже нее.
В настоящее время ожидается, что эта граница снова выступит в качестве сопротивления. В настоящее время линия сопротивления находится вблизи $40 450, зона, которая также совпадает с уровнем сопротивления 0,5 Fib retracement.
Автор статьи: Александр Матвеев
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