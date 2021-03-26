Как правильно и подороже продать биткоины

На сегодняшний день существует очень много площадок, где покупатели и продавцы находят друг-друга. Большей популярность пользуются пиринговые маркетплейсы, потому что на них криптовалюта покупается и продается без участия третьих лиц. Никакими специальными знаниями обладать не нужно, чтобы продать биткоин. На сайтах предоставляется множество удобных методов оплаты и популярных платежных систем. При возникновении каких-либо вопросов всегда есть возможность обратиться в службу техподдержки.

Какими особенностями обладают популярные маркетплейсы:



отсутствие комиссий за проведенную сделку;



более ста способов оплаты;



удобный чат-бот для связи;



защита всех сделок;



хранить, принимать и отправлять биткоины можно на бесплатном кошельке.



Чтобы проводить сделки с криптовалютой, не нужно иметь специальных знаний. Интерфейс сайтов для продажи всегда удобный и понятный, чтобы максимально упростить задачу. Круглосуточная служба техподдержки всегда готова ответить на все возникшие вопросы.

Продажа биткоинов на биржах

Когда хороших знакомых, которым можно продать биткоины лично, нет, тогда придется научиться торговать ими на бирже криптовалют. Также можно воспользоваться одним из обменников. Биржи открывают клиентам счета внутри системы. Именно туда нужно будет переводить свои биткоины. Это позволит совершить сделку по рыночной стоимости и вывести деньги на собственный счет.

Только следует помнить о том, что биржу могут взломать. Либо ее владельцы могут самостоятельно ограничивать вывод средств. Если речь идет о разовых операциях, то выводить деньги через биржу будет сложно.

Покупка биткоинов через Яндекс Деньги

Для начала необходимо создать себе аккаунт, после этого перейти в раздел Покупки, ввести нужную сумму, выбрать валюту и способ оплаты. Затем выбирается вариант с наиболее подходящими условиями и подтверждается покупка. Через сервис яндекс биткоин купить или продать гораздо проще, чем на бирже. После указанной суммы сделки нажимается кнопка “Отправить запрос продавцу”. Затем криптовалюта с баланса продающего перемещается на счет продавца. После оплаты криптовалюты продавец подтверждает получение перевода и опускает криптовалюту на кошелек покупателя.

С купленной криптовалютой можно выполнять любые операции: продавать или переотправлять. Такие платформы как маркетплейсы позволяют проводить сделки с криптовалютой просто и удобно. До завершения сделки криптовалюта удерживается на специальном счете.





Автор статьи: Александр Матвеев