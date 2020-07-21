Разное
100% кредит от МФО: как оформить? На сегодняшний день, все больше и больше людей интересуются услугами микро
На сегодняшний день, все больше и больше людей интересуются услугами микрофинансовых компаний и организаций, которые предоставляют кредиты для физических лиц по упрощенной системе. Происходит это по ряду причин, а также потому, что кредитования от МФО имеет множество преимуществ непосредственно для клиентов.
Однако, многие из тех, кто хотел бы обратиться за помощью в подобные организации, не всегда знакомы с процедурой оформления кредитов, а также не знают всех подробностей о том, что необходимо для получения займа. Поэтому, чтобы вам не пришлось лишний раз тратить время на поиск информации по запросу «кредит 100 процентов одобрения», рекомендуем дочитать статью до конца, где мы подробно рассмотрим все важные момент оформления займов в МФО.
Что нужно для оформления кредита в МФО?
Первым делом, перед тем, как обратиться к какой-либо финансовой компании или организации, обязательно ознакомьтесь с условиями кредитования. Для того, чтобы подать заявку на кредит в большинство кредитных организаций, клиенту потребуется:
- Устройство с доступом в Интернет, через которое будет отправлена заявка. Данное условие является обязательным только в том случае, если вы хотите оформить кредит онлайн.
- Рабочий номер мобильного телефона. Он необходим для обратной связи, и для того, чтобы сотрудники МФО могли вовремя связаться с клиентом, и сообщить о необходимости в скором времени погасить задолженность по кредиту. Также, может потребоваться email-адрес.
- Активная банковская карта. При оформлении кредита можно использовать карту любого банка, которая зарегистрирована на имя того, кто подает заявку на займ. Активной карта считается в том случае, если за последние 3 месяца она использовалась для осуществления каких-либо транзакций, и не является заблокированной.
- Паспорт гражданина Украины, а также идентификационный код налогоплательщика. Эти документы являются обязательными, и если вы не предоставите их сотрудникам кредитной организации, то ваша заявка будет отклонена без рассмотрения.
Помимо этого, не стоит забывать, что некоторые условия могут отличаться, а поэтому, внимательно стоит просмотреть их перед тем, как оформлять кредит.
Как оформить кредит?
С требования к клиентам разобрались, теперь нужно рассмотреть процесс оформления кредита.
Первым делом, выбирайте организацию с наиболее удобными для вас условиями кредитования, и перейдите на сайт компании.
Далее, нажмите на вкладку «оформить кредит», после чего, перед вами появиться специальная онлайн форма заявки, которую необходимо будет заполнить. В ней клиенту придется указать определенную персональную информацию.
После указания всех нужных данных и отправки заявки ожидайте решения кредитной компании. Обычно на это уходит до получаса и ответ придет вам в виде сообщения на ваш мобильный номер или же это будет электронное письмо.
Автор статьи: Александр Матвеев