Пилинг тела – разновидности и особенности

Пилинг тела https://spashik.kz/uslugi/solevoy-piling это популярная процедура, которую предлагают многие салоны красоты. Он способствует омоложению кожи, и делать его можно в любом возрасте.

Что представляет собой пилинг тела

Кожный покров человека загрязняется из-за многих факторов – воздействия окружающей среды, потовых желез и прочих факторов. Все это превращается в ороговевший слой, от которого кожа избавляется самостоятельно, но с возрастом этот процесс происходит медленней и вследствие этого теряется эластичность и происходит преждевременное старение кожных покровов. Массаж в четыре руки https://spashik.kz/uslugi/massazh-v-chetyre-ruki избавляет кожу от этого слоя, чем стимулирует ее обновление и восстановление, придавая гладкость, мягкость и здоровый вид.

Существует несколько видов пилинга:



Механический это способ, при котором используются средства с небольшими частицами, например гранулы кофе, измельченные косточки абрикоса или соль. Он предполагает использование щеток и губок.



Химический пилинг выполняется при использовании составов, содержащих фруктовые кислоты. Он обычно выполняется на отдельных участках тела живот, спина, зона декольте или бедренная область.



Аппаратный воздействует на кожу специальным аппаратом – ультразвуковым, лазерным или вакуумным.



Поверхностный это самый распространенный вид пиллинга, который можно делать самостоятельно, самые распространенные это кофейный и солевой. Он придает коже свежий и подтянутый вид.



Срединный делается исключительно в клиниках и медицинских центрах. Его действия разрушают все слои кожного покрова, и помогают бороться с такими проблемами как растяжки, следы от угревой сыпи или прыщей.



Глубокий позволяет избавиться от шрамов и рубцов, выполняется только в медицинских клиниках.



Перед тем, как решиться на пилинг, необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти медицинское обследование, также сделать тест на аллергическую реакцию. Пилинг можно делать как в салоне, так и самостоятельно, сейчас существует огромный выбор средств для очищения кожи. Перед процедурой нужно воздержаться от загара, как солнечного, так и солярия.

Противопоказания



сердечно – сосудистые заболевания



недавние повреждения на коже



беременность и период лактации



аллергия на косметику



герпес



кожные заболевания



диабет



онкология



гипертония



лицам, не достигшим 18 лет



Эффект после пилинга

Эта косметическая процедура улучшает общее состояние кожных покровов, цвета кожи, подтягивает ее, делает эластичной и упругой, придает цветущий и здоровый вид. Пилинг избавляет от таких проблем как жирная кожа, различного рода высыпания, шелушение. Он оказывает положительное действие на весь организм – корректирует фигуру, уменьшает морщины, стимулирует кровообращение и выработку коллагена, предотвращает появление целлюлита, способствует омоложению и ускорению метаболизма.

Косметическая процедура пилинг тела – это отличный способ сохранить здоровую и красивую кожу и фигуру. При регулярном его применении, улучшится не только внешний вид, но и общее здоровье организма.





Автор статьи: Александр Матвеев