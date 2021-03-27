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Шоу-бизнес


27 мар 16:41

Пилинг тела – разновидности и особенности



Пилинг тела https://spashik.kz/uslugi/solevoy-piling это популярная процедура, которую предлагают многие салоны красоты. Он способствует омоложению кожи, и делать его можно в любом возрасте.


Что представляет собой пилинг тела


Кожный покров человека загрязняется из-за многих факторов – воздействия окружающей среды, потовых желез и прочих факторов. Все это превращается в ороговевший слой, от которого кожа избавляется самостоятельно, но с возрастом этот процесс происходит медленней и вследствие этого теряется эластичность и происходит преждевременное старение кожных покровов. Массаж в четыре руки https://spashik.kz/uslugi/massazh-v-chetyre-ruki  избавляет кожу от этого слоя, чем стимулирует ее обновление и восстановление, придавая гладкость, мягкость и здоровый вид.


Существует несколько видов пилинга:



  • Механический это способ, при котором используются средства с небольшими частицами, например гранулы кофе, измельченные косточки абрикоса или соль. Он предполагает использование щеток и губок.

  • Химический пилинг выполняется при использовании составов, содержащих фруктовые кислоты. Он обычно выполняется на отдельных участках тела живот, спина, зона декольте или бедренная область.

  • Аппаратный воздействует на кожу специальным аппаратом – ультразвуковым, лазерным или вакуумным.

  • Поверхностный это самый распространенный вид пиллинга, который можно делать самостоятельно, самые распространенные это кофейный и солевой. Он придает коже свежий и подтянутый вид.

  • Срединный делается исключительно в клиниках и медицинских центрах. Его действия разрушают все слои кожного покрова, и помогают бороться с такими проблемами как растяжки, следы от угревой сыпи или прыщей.

  • Глубокий позволяет избавиться от шрамов и рубцов, выполняется только в медицинских клиниках.


 


Перед тем, как решиться на пилинг, необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти медицинское обследование, также сделать тест на аллергическую реакцию. Пилинг можно делать как в салоне, так и самостоятельно, сейчас существует огромный выбор средств для очищения кожи. Перед процедурой нужно воздержаться от загара, как солнечного, так и солярия.


Пилинг тела – разновидности и особенности

Противопоказания



  • сердечно – сосудистые заболевания

  • недавние повреждения на коже

  • беременность и период лактации

  • аллергия на косметику

  • герпес

  • кожные заболевания

  • диабет

  • онкология

  • гипертония

  • лицам, не достигшим 18 лет


Эффект после пилинга


Эта косметическая процедура улучшает общее состояние кожных покровов, цвета кожи, подтягивает ее, делает эластичной и упругой, придает цветущий и здоровый вид. Пилинг избавляет от таких проблем как жирная кожа, различного рода высыпания, шелушение. Он оказывает положительное действие на весь организм – корректирует фигуру, уменьшает морщины, стимулирует кровообращение и выработку коллагена, предотвращает появление целлюлита, способствует омоложению и ускорению метаболизма.


 


Косметическая процедура пилинг тела – это отличный способ сохранить здоровую и красивую кожу и фигуру. При регулярном его применении, улучшится не только внешний вид, но и общее здоровье организма.






Автор статьи: Александр Матвеев




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