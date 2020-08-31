Техники и виды массажа

Массаж считается одной из наиболее популярных процедур, предназначенных для профилактики и лечения целого ряда заболеваний. Сегодня существует огромное количество техник и разновидностей массажа. Чаще всего эта процедура классифицируется в соответствии с назначением. Согласно данной классификации, массаж может быть спортивным, медицинским или общим.

Виды массажа

Спортивный массаж предназначен для профилактики травматизма и подготовки спортсмена к соревнованиям. Такая процедура также актуальна в ходе тренировочного процесса. Она позволяет устранить перенапряжение после тренировок и соревнований. Эта процедура, в свою очередь, подразделяется на такие виды массажа: гигиенический, предварительный, тренировочный и восстановительный. Наиболее важным считается тренировочный массаж, предназначенный для мобилизации атлета, а также устранения перенапряжения и усталости.

Медицинский массаж используется для того, чтобы поддержать и восстановить функции организма в период реабилитации после травмы или тяжелого заболевания. Медицинский массаж может быть классическим, сегментарно-рефлекторным, соединительнотканным, периостальным, точечным и аппаратным. На практике чаще всего применяется классический массаж. Также актуальным остается сегментарно-рефлекторный массаж, направленный на восстановление функциональности проблемных зон и выздоровление органов и поврежденных тканей тела.

Общий или гигиенический массаж – это расслабляющая косметическая процедура, предназначенная для улучшения самочувствия. Общий массаж может быть классическим, скульптурным, лимфодренажным, лифтинговым или очищающим.

Техники выполнения массажа

Массаж также принято классифицировать в соответствии с используемыми техниками. Среди основных методов проведения этой процедуры стоит отметить:



поглаживание



разминание



растирание



поколачивание



вибрацию



Поглаживание используется как в начале, так и в конце процедуры. Эта безболезненная техника обеспечивает расслабление и очистку кожи от сальных выделений и роговых чешуек.

Разминание предусматривает подъем и последующую проработку тканей. Аналогом поглаживания является техника растирания. Она отличается только интенсивностью действий массажиста, который не поглаживает кожу, а смещает и растягивает ее.

Для повышения тонуса мышц используется такая техника, как поколачивание. За счет этого метода обеспечивается усиление притока крови. К тому же он обеспечивает обезболивающие действие. Для повышения возбудимости слабых мышц используется метод вибрации. Такая техника также позволяет понизить возбудимость сильных мышц.





Автор статьи: Александр Матвеев