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22 июл 17:16

Бесплодие: виды и методы лечения



Бесплодие: виды и методы лечения

Бесплодие как диагноз устанавливается врачом в том случае, когда пара не может зачать ребенка год и более. С такой патологией сталкиваются около 25% пар и причины могут быть разные. Но это не значит, что такой диагноз является приговором. Если вы мечтаете родить здорового ребенка, не отчаивайтесь. Главное — вовремя найти причину патологии и предпринять необходимые меры. 


Как лечить?


Сегодня есть много способов лечения бесплодия: лекарственная терапия, хирургическое вмешательство, экстракорпоральное оплодотворение, лечение уникальными грязевыми составами в санаториях, народные методы. Методы подбираются врачом с учетом сложности заболевания и физиологических особенностей. 


В большинстве случаев используется комплексное лечение. Например, лекарственная терапия может сочетаться с санаторным лечением. Профильные санаторные учреждения, оказывают услуги по лечению как женского, так и мужского видов бесплодия. Лечение бесплодия Санаторий Куяльник проводится грязями с Куяльницкого лимана. Грязевая терапия давно славится своими уникальными свойствами. Она используется для борьбы со многими недугами.


Виды бесплодия


Врачи называют несколько видов патологии, которые имеют отличия в клинической картине и тяжести течения болезни. Из основных выделяют:



  • Первичное – относится к тем женщинам, у которых никогда не было беременностей. При такой патологии основными причинами могут быть: врожденная аномалия развития, генетические и хромосомные нарушения.

  • Вторичное – беременность был, но больше зачатий не происходит. Причинами могут быть заболевания эндокринной системы и болезни, передающиеся половым путем.

  • Абсолютное – относится к женщинам, у которых отсутствуют маточные трубы или матка. Еще лет 25 назад с такой патологией невозможно было стать матерью, но благодаря экстракорпоральному оплодотворению многие женщины испытали радость материнства.

  • Приобретенное – самая тяжелая форма бесплодия, причинами которого считается ранее перенесенный аборт. В 65 % случаев он приводит к непроходимости маточных труб. Такой тип еще называют трубным бесплодием.


Такая патология не имеет ярко выраженных симптомов и не доставляет женщине никакого дискомфорта. Диагностика проводится несколькими методами: гистеросальпингографическим или лапароскопическим. Такая процедура позволяет не только выявить степень проходимости маточных труб, но и обладает определенным терапевтическим эффектом.





Автор статьи: Александр Матвеев




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