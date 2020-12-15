Смазка для суппортов: особенности выбора

Тросы стояночного тормоза, штифты суппортов, электронный силовой тормоз и сами суппорты, а также подшипники и поршни антиблокировочной тормозной системы работают при высоких температурах и должны смазываться специальной консистентной смазкой. Поэтому выбор смазки — важный процесс. Смазка для суппортов от компании «AvtoTachki» отличается высоким качеством, поэтому для того, чтобы просто выбрать лучший вид смазки, важно ориентироваться на несколько факторов.

Зачем нужна специальная смазка

Автомобильные смазки общего назначения не выдерживают температурных требований систем и несовместимы с большинством тормозных материалов. При повышенных температурах эти смазочные материалы сгорают или окисляются, добавляя мусор к тормозным компонентам, что ускоряет износ и создает дополнительный шум, вибрацию и жесткость. Специальные смазочные материалы от «АвтоТачки» служат дольше, чем смазки общего назначения, что увеличивает интервалы между техобслуживанием.

Что следует учитывать при выборе

При выборе смазки для суппортов необходимо знать несколько важных аспектов, которые имеют не последнюю роль для работы суппортов. Самыми основными аспектами называют:



При выборе нужно рассмотреть вопросы совместимости материалов. Хотя общеизвестно, что керосин несовместим с резиновыми и пластиковыми компонентами тормозов, существует несколько других химикатов смазочных материалов, которые не идеальны для таких систем.



Необходимо убедиться, что консистентная смазка находится в пределах рабочей температуры. Не секрет, что тормоза сильно нагреваются, но не всякая смазка выдерживает тепло. Неправильная смазка загустеет и замедлит работу механизма при низких температурах и сгорит при высоких.



В конце концов, переход на суппорты с электрическим приводом может поставить новые задачи перед автовладельцем. Так, необходимо сбалансировать потребности в высоких температурах с характеристиками низких температур, такими как низкое напряжение и скорость нанесения.

Многие люди, знающие, как работают тормоза, все еще не следуют главным методам их регулярного обслуживания. Недостаточно просто заменять детали по мере их износа. Смазка для тормозных суппортов снижает трение, сокращая время отклика тормозов и снижая уровень шума. Она специально разработана для комбинации металлических деталей и резиновых прокладок, из которых состоят тормоза, и ее цель — хорошо работать с обоими веществами.





Автор статьи: Александр Матвеев