Как ухаживать за зубами после имплантации

Одним их способом восстановления зубного ряда является имплантация. Это очень популярный вид протезирования несмотря на его стоимость. Имплантация позволяет не только вернуть эстетическую привлекательность, но и восстановить жевательные функции.

На данный момент производится большое количество процедур восстановления, имплантация зубов в Минске https://artsmile.by/implantaciya-zubov1.html предлагает целый комплекс услуг, включающих рентген, подбор материалов, непосредственно сама операция по вживлению, послеоперационный уход за ротовой полостью.

Подготовка к процедуре

При обращении в клинику пациент проходит ряд подготовительных моментов, после которых совместно с доктором принимает окончательное решение:



Проводится рентген-диагностика для оценки состояния костной ткани. От результатов зависит решение про необходимость ее укрепления.



Удаляются и вылечиваются зубы, которые выявлены как проблемные в ходе обследования.



Подбираются материалы для имплантации. Они все биосовместимые, прошли проверки и сертифицированы. Выбор зависит от материальных возможностей клиента.



Вживление штифтов – основы под будущие коронки. Пока основа будет приживаться, надеваются временные коронки для эстетического вида.



Подход к каждому пациенту сугубо индивидуальный. Случаи все разные, поэтому методики подбираются особо.

Уход за ротовой полостью в послеоперационный период

Любое вмешательство в организм может нести за собой негативные последствия в случае несоблюдения определенных правил. Если выполнять рекомендации врача в период первых двух недель, то осложнений удастся избежать:



В течение первых суток прикладывать охлаждающий компресс к щеке.



Первые три дня не жевать!



Есть только мягкую, протертую пищу комнатной температуры.



Не чистить зубы щеткой, чтобы не нанести механических повреждений деснам.



После еды ополаскивать рот специальным раствором.



Первые три дня провести практически в постельном режиме.



Обязательно прийти на плановый осмотр в клинику.



В случае ухудшения ситуации немедленно обратится к врачу.

После заживления и надевания постоянных коронок уходом за имплантированными зубами пренебрегать не стоит. Регулярно проводить гигиену ротовой полости, пользоваться мягкими зубными щетками, растворами для полоскания. Проходить профилактические осмотры в клинике. Внимательно прислушаться к рекомендациям доктора, выполнять их и можно наслаждаться результатами имплантации до конца жизни.





Автор статьи: Александр Матвеев