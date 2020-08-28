Коронки и брекеты для красоты улыбки

В настоящее время, здоровье это самая большая человеческая ценность. Если у человека проблемы со здоровьем, то это отражается на внешности: ухудшается цвет кожи, тускнеют волосы, ногти и зубы становятся слабыми и подверженными к разрушению. Поэтому люди стараются следовать всем предписаниям и тщательно следить за своими физическими показателями.

Циркониевые коронки и сапфировые брекеты

Здоровые зубы – это ослепительная и красивая улыбка. Поэтому, когда разрушаются или выпадают зубы, люди стараются найти альтернативу, которая позволит полностью восстановить здоровье ротовой полости.

Одним из популярных вариантов по восстановлению зубов являются циркониевые коронки. Они выполнены из прочного материала, который не подвержен сколам и временным разрушениям. Такие коронки устанавливают при следующих показателях:



Восстановление целостности передних зубов.



Необходимости фиксации протезов на имплантах.



Аллергическая реакция на металлические коронки.



Чувствительная эмаль, которая подвержена стираемости.



Необходимость сделать вид коронок максимально натуральным.



Не менее популярными приспособлениями по восстановлению зубов являются сапфировые брекеты. Данный вид коррекционного аппарат считается самым дорогим, но востребованными из-за безопасного, удобного ношения и эстетического вида. Такие брекеты обладают рядом положительных характеристик:



Не так заметны, как классические брекеты.



Не вызывает аллергических реакций даже у детей.



Выполняют свою задачу без травмирования щек, десен и языка.



Таким образом, устанавливая такой коррекционный аппарат, человек не будет ощущать дискомфорт от ношения или мыслей о том, как это смотрится со стороны.

Преимущества использования протезирования и брекетов

Многие люди боятся обращаться к стоматологам и ставить протезы или брекеты из-за возможных дискомфортных или болезненных ощущений. Поэтому врачи рекомендуют циркониевые коронки и сапфировые брекеты, которые обладают рядом преимуществ:



Позволяют восстановить здоровье ротовой полости.



Помогают придать зубам красивый и здоровый внешний вид.



Выполненные из качественного материала, не вызывающего аллергию.



Не доставляют дискомфорт человеку во время разговора или принятия пищи.



Здоровье и крепость зубов зависит не только от правильного соблюдения правил гигиены, но также своевременного обращения к врачам, прохождения лечения, процедур или применения специальных аппаратов.





Автор статьи: Александр Матвеев