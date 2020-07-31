Шоу-бизнес
31 июл 18:29
10 главных тенденций предстоящего сезона осень-зима 2020/2021!
Мода осень-зима 2020/2021 – последние показы перед пандемией.
Преемница Карла Лагерфельда пригласила гостей Шанель в настоящую ледяную страну. А Алессандро Микеле, креативный директор Gucci, вместо традиционного шоу организовал перформанс, в котором модели выступали в роли манекенщиц. Дизайнер Balenciaga удивил своими сильными силуэтами, укороченными пиджаками и вездесущим черным цветом. Большим событием стала также презентация коллекции Dior, которую Мария Грация Чиури традиционно использовала, чтобы отправить феминистский манифест в мир.
Самые удивительные модные тенденции на осень и зиму 2020? Большое возвращение 80-х., за которыми большинство дизайнеров соскучилась и в то же время экстравагантность с подиумов Gucci или JW Anderson, которую мы могли бы представить в отдельном рейтинге самых странных тенденций осень-зима 2020/2021. Куда бы вы ни посмотрели (за исключением отмененного шоу Джорджио Армани в Милане) Неделя мод в полном расцвете была проведена за мгновение до начала пандемии, пожалуй, последний раз в таком виде с толпой гостей и с модой в главной роли. Тренды осени 2020 обещают быть такими же многообещающими, как и зимы 2021. Что на новый сезон предложили самые известные дизайнеры? Мы собрали самые главные модные решения для вас.
Тренды осень-зима 2020/2021: клетка на все случаи жизни.
Это уже традиция, что цветочные принты относятся к лету, а клетка является неотъемлемой частью осенней моды. В 2020 году она не могла отсутствовать на показах топ-дизайнеров от Вивьен Вествуд до Dior. Так же, клетчатые костюмы появились на показе Miu Miu и в коллекции Марии Грации Чиури. Клетчатые плащи царили у Живанши. И хитом шоу Хлои оказались воздушные длинные модели с крошечной клеткой в качестве узора. Цвета? От приглушенных бежевых до оттенков бордового и тёмного зеленого. Одно можно сказать наверняка: клетка – самый модный принт среди трендов осень-зима 2020/2021. Им украшены фланелевые юбки, твидовые пиджаки, шерстяные пальто и вискозные платья. И лучший эффект создается только в полностью подобранном образе!
Тренды осень-зима 2020/2021: пастельные тона все еще на высоте.
Тебе понравился нежный сиреневый, бледный розовый, голубой и фисташковый зеленый? Хорошие новости: дизайнерам тоже! Хотя осенне-зимние тенденции принадлежат, как правило, к оттенкам желтизны, темно-бордовым, тёмным оттенкам зеленого или фиолетового цветов, в этом сезоне их заменят слащавые мотивы, которые были на высоте этим летом! Prada предлагает свитеры в нежно-голубых оттенках и пальто в лилово-розовых тонах. На подиумах Off-White и Chanel самыми яркими стали фисташковое костюмы, которые, вопреки расхожему мнению, прекрасно сочетаются с черным. Как, впрочем, и мятно-зеленые платья или светло-фиолетовые рубашки, которые доминировали в шоу Erdem.
Этот тренд на осень и зиму 2020 – один из наших фаворитов! Пастельные оттенки в свитерах, цветочные рубашки или пиджаки в бледных тонах будут приятным вариантом для сочетания с темной одежды, которая царит на улицах во второй половине года.
Тренды осень-зима 2020/2021: акцент на плечах.
Louis Vuitton анонсировал негабаритные бомберы, вдохновленные пилотскими куртками – спортивные, сшитые из цветных тканей, с плечами размера XXL. Балмейн вшивает в пиджаки наплечники родом из моды 80-х годов. И Balenciaga поднимает линию плеч неестественным образом. Однако, мы склоняемся к более утонченным образам. На подиуме Изабель Марант мы увидели свитера с пышными рукавами, которые блестяще смотрятся с юбкой-карандашом и сапогами на каблуке. А вместо пиджака с подплечниками выбираем пиджак оверсайз, который уже несколько сезонов в моде (осень-зима 2020 не станет исключением)!
Тенденции осень-зима 2020/2021: новое измерение power dressing.
Под влиянием 80-х, вы также можете увидеть великое возвращение культового стиля power dressing, который в этом сезоне вдохновляет создателей таких брендов, как Alexander McQueen, Dior или Bottega Veneta. Что носит современная успешная женщина по мнению ведущих дизайнеров? Приталенные белые рубашки с оборками сочетаются с черными кожаными леггинсами или мини-юбками. И классические женские костюмы, вносящие в образ немного беззаботности. Таким образом, в моде будут пояс на талии, галстук, завязанный под воротником, велюровый бархат, и неоновая рубашка вместо белой или голубой! Офисный дресс-код осенью 2020 приобретает новый модный смысл
Тренды осень-зима 2020/2021: мягкий трикотаж.
Шерстяные, кашемировые, вязаные крючком или грубой вязки – в тренде на осень и зиму 2020/2021 не могло обойтись без свитеров. В этом сезоне мы надеваем их не с джинсами, а с брюками или палаццо (как у Изабель Марант). На рубеже сезонов также идеально подойдет сочетание мягкого трикотажного кардигана с любимым цветочным платьем (Erdem). И когда станет очень холодно, сделайте ставку на супер модные решения от подиума Dolce & Gabbana, сочетая грубую вязку с элегантным вельветом. Самые модные цвета свитеров на осень и зиму 2020? Кремовые и пастельные тона! Конечно, в версии оверсайз.
Тренды осень-зима 2020/2021: кожа и латекс.
Черное кожаное пальто – один из главных героев Недели моды этого года. Как пишет французский «Vogue» образ Киану Ривза из «Матрицы» преследует подиумы. На этот раз он развлекается у Миу Миу, Этро, Фенди и Пако Рабанне. Пальто всегда в одинаковой форме – на пуговицах с поясом на талии. Вы можете выбрать матовый или глянцевый материал и носить с тонкими вязаными водолазками или рубашками. Однако на кожаных пальто дело не заканчивается. Сильной стороной на взлетно-посадочной полосе Сен-Лорана были латексные леггинсы, идеально подходящие для ношения с толстыми, негабаритными свитерами. А у Louis Vuitton появились стильные кожаные пиджаки и куртки. Дизайнеры дальней дорогой обходят всеми любимые косухи, но мы все еще их верные поклонники!
Тренды осень-зима 2020/2021: искусственный мех.
Неудивительно, что у Givenchy, Miu Miu, Celine, Isabel Marant и даже Dior появились искусственные меха, которые отлично подойдут в холодную погоду. В этом сезоне удачным решением станет как укороченная куртка в ярком цвете, так и пальто-ягненок в теплом бежевом оттенке. Первый хорошо подходят для полностью черных стилей, а яркую дубленку сочетайте с трикотажем, вельветом и хлопком в бежевых, коричневых и пастельных тонах!
Тренды осень-зима 2020/2021: пальто и накидки.
После долгой эры популярности пуховиков, в которой мир моды жил в течение нескольких сезонов, пришло время для элегантных пальто и накидок. Поскольку даже королю уличной одежды Вирджилу Аблоху наскучил спортивный взгляд, выбор верхней одежды в этом году очевиден! Вы можете сделать ставку на классический двубортный бежевый тренч, который появился даже у Хлои или Dolce & Gabbana, или выбрать серый шерстяной плащ, как с подиума Chanel. Тем не менее, мы охотимся за чем-то особенным, например, оверсайз плащом с длинными кожаными перчатками или пальто с эффектной вышивкой, как из шоу Valentino!
Тренды осень-зима 2020/2021: поясной ремень.
В тенденциях на осень и зиму 2020/2021 мы определенно исчерпали оригинальные, выразительные дополнения, которые мы не упускали из виду в предыдущие годы. В этом году причудливые головные уборы из шоу Вивьен Вествуд, шарфы из коллекции Dior или ношение одной серьги в версии XXL – это выражение модной экстравагантности, которая, вероятно, подойдет только настоящим модницам. Однако в глаза бросается деталь, которую вы будете успешно использовать в любом стиле! Кожаный ремешок с декоративной пряжкой является обязательным для осени и зимы 2020 года. Вы можете носить его к цветочному платью, как у Эрдема, к жакету оверсайз (Александр Маккуин) или к комплекту с рубашкой и юбкой (Изабель Марант, Этро). Отличным вариантом также будет завязывание ремня на осеннем пальто. Отличное решение, чтобы подчеркнуть талию!
Тренды осень-зима 2020/2021: кожаные сапоги.
К осенним пальто, негабаритным накидкам и клетчатым платьям идеально подойдут, в свою очередь, самые модные решения в обуви с показов этого года. Модельеры на сезон осень-зима 2020/2021 почти единогласно выбрали кожаные сапоги. Длинные, на каблуках у Balmain и Valentino, с гофрированным верхом у Etro, из коричневой замши у Celine или на платформе у Victoria Beckham – все они являются стильным дополнением к осенне-зимним нарядам. Прекрасно сочетаются с плиссированными юбками, шерстяными платьями и элегантными брюками с высокой талией.
Автор статьи: Александр Матвеев
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