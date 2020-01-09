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09 янв 17:29

Джастин Бибер возвращается на сцену после 4-летнего перерыва



Известный певец из Канады принял решение прервать свою четырехлетнюю паузу в творчестве. Возвращение к сценической карьере ознаменовалось выпуском новой композиции. Поклонники получили подарок от любимого исполнителя: на канале Джастина Бибера в видеохостинге Ютуб было опубликовано новое видео.
Джастин Бибер возвращается на сцену после 4-летнего перерыва
Песня Yummy была принята с огромным восторгом фанатами творчества певца. Свои впечатления от работы поклонники оставляли в комментариях к lyric-видео. Сам исполнитель заявил, что новый диск, запланированный на 2020 год, будет кардинально отличаться от работ 2015 года. Миллионы преданных




Автор статьи: Александр Матвеев




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