Шоу-бизнес
10 июн 12:33
Баскетболист Девин Букер и модель Кендалл Дженнер вместе?
На протяжении длительного периода времени в мире американского шоу-бизнеса ходят слухи об очередном романе Кендалл Дженнер с баскетболистом. Речь идет про игрока «Phoenix Suns» Девина Букера. Напомним, что еще совсем недавно модель была замечена в делах амурных с баскетболистом «Philadelphia 76ers» Беном Симмонсом. По инсайдерской информации Кендалл и Девин действительно вместе, но стараются тщательно скрывать свой роман.
Инсайдер поделился, что это не серьезные отношения, так как вокруг девушки крутится очень много мужчин. Впервые про отношения между спортсменом и моделью начали говорить в апреле текущего года, когда Дженнер и Букер были замечены в Аризоне. Спустя всего месяц после этого инцидента пресса опять заговорила о романе. Поводом стала встреча девушкой баскетболиста в аэропорту.
Автор статьи: Александр Матвеев
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