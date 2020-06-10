Баскетболист Девин Букер и модель Кендалл Дженнер вместе?





На протяжении длительного периода времени в мире американского шоу-бизнеса ходят слухи об очередном романе Кендалл Дженнер с баскетболистом. Речь идет про игрока «Phoenix Suns» Девина Букера. Напомним, что еще совсем недавно модель была замечена в делах амурных с баскетболистом «Philadelphia 76ers» Беном Симмонсом. По инсайдерской информации Кендалл и Девин действительно вместе, но стараются тщательно скрывать свой роман.Инсайдер поделился, что это не серьезные отношения, так как вокруг девушки крутится очень много мужчин. Впервые про отношения между спортсменом и моделью начали говорить в апреле текущего года, когда Дженнер и Букер были замечены в Аризоне. Спустя всего месяц после этого инцидента пресса опять заговорила о романе. Поводом стала встреча девушкой баскетболиста в аэропорту.Автор статьи: Александр Матвеев