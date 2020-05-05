Шоу-бизнес
05 май 18:07
Обручальное кольцо на пальце: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт снова вместе?
Совсем недавно мир шоу-бизнеса взбудоражили слухи о том, что пара Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта воссоединилась. Преданные фанаты светской львицы нашли подтверждение этой информации в блоге своей любимицы. Так, совсем недавно Кайли демонстрировала подписчикам свой роскошный новый маникюр, когда в кадр попало дорогое украшение с маркировкой «LOVE», которое красовалось на ее безымянном пальце левой руки.
Роскошное кольцо также можно было разглядеть на видео, где бизнесвумен слушает новый трек Кида Куди и Трэвиса Скотта, опубликованное также в социальной сети Инстаграм. На данный момент ни американский исполнитель, ни Кайли Дженнер не комментируют слухи о своем воссоединении. По инсайдерской информации бывшие возлюбленные просто сохранили дружеские отношения ради дочери.
Автор статьи: Александр Матвеев
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