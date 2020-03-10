10 мар 15:33
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер вместе посетили дублинский кинофестиваль
Редкий выход в свет возлюбленных был посвящен Международному кинематографическому фестивалю, который проходит сейчас в Дублине. Известные актеры посетили премьеру кинофильма «Наркоторговец», состоявшуюся на фестивале. Необходимо заметить, что Алисия Викандер и Майкл Фассбендер на протяжении последнего года вместе не посещали светские мероприятия.
Предыдущая прогулка возлюбленных, которая зафиксирована на журналистских камерах, произошла в сентябре 2019. Тогда звезды отправилась во Францию для посещения премии LVMH Prize (ежегодное награждение юных дизайнеров). При этом Алисия и Майкл старались не привлекать к своей паре чрезмерное внимание публики. Возможно, таким образом актеры хотят защитить свою личную жизнь от посторонних.
Автор статьи: Александр Матвеев
Не проходите мимо
Лента новостей
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер вместе посетили дублинский кинофестиваль 15:33Звездные родители Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали новорожденную дочь уникальным именем 18:45Эмили Ратаковски удивила образом: минимум оголенности и максимум сексуальности 00:29В семье Джамалы и Бекира Сулейманова ожидается пополнение 22:10Николь Кидман в смелом наряде: поклонники в шоке 15:21Бьет – значит любит: Эмбер Херд избивала Джонни Деппа 21:53Джесси Джей и Ченнинг Татум снова вместе: влюбленные посетили вместе MusicCares Person of the Year 21:41Украинский «холостяк» женится: впервые за всю историю проекта пара узаконит отношения 19:05Даниэл Рэдклифф вспомнил забавную ситуацию: актера приняли за бездомного 23:33Джастин Бибер возвращается на сцену после 4-летнего перерыва 17:29Анджелина Джоли в прошлом: Энистон и Питт снова вместе? 14:18The Guardin определили лучшие сериалы уходящего 2019 года 19:35
Новости партнеров