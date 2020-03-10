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10 мар 15:33

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер вместе посетили дублинский кинофестиваль



Майкл Фассбендер и Алисия Викандер вместе посетили дублинский кинофестиваль

Редкий выход в свет возлюбленных был посвящен Международному кинематографическому фестивалю, который проходит сейчас в Дублине. Известные актеры посетили премьеру кинофильма «Наркоторговец», состоявшуюся на фестивале. Необходимо заметить, что Алисия Викандер и Майкл Фассбендер на протяжении последнего года вместе не посещали светские мероприятия.

Предыдущая прогулка возлюбленных, которая зафиксирована на журналистских камерах, произошла в сентябре 2019. Тогда звезды отправилась во Францию для посещения премии LVMH Prize (ежегодное награждение юных дизайнеров). При этом Алисия и Майкл старались не привлекать к своей паре чрезмерное внимание публики. Возможно, таким образом актеры хотят защитить свою личную жизнь от посторонних.




Автор статьи: Александр Матвеев




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