Звездные родители Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали новорожденную дочь уникальным именем





Известная спортсменка и возлюбленная испанского певца Анна Курникова 30 января родила ему дочь. Это уже третий ребенок, который появился на свет у звездной пары. Первым радостной новостью поделился родной брат молодого папы во время собственного интервью на чилийской радиостанции. Звездные родители на протяжении долгого времени скрывали подробности этого радостного события, потому только в середине февраля мир смог увидеть первую фотографию новорожденной девочки.Совсем недавно именитый отец поделился сведениями про то, какое же имя дали малышке. Энрике Иглесиас рассказал, что имя выбирала Анна Курникова. Девочку назвали красивым русским именем – Мария. Также артист поделился, что в семейном кругу они общаются на трех языках: русском, испанском и английском. По мнению известного певца это даст возможность их детям в будущем свободно общаться на этих языках.Автор статьи: Александр Матвеев