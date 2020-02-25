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25 фев 00:29

Эмили Ратаковски удивила образом: минимум оголенности и максимум сексуальности



Эмили Ратаковски удивила образом: минимум оголенности и максимум сексуальности

Известная актриса и модель не перестает восторгать публику: ее образы на все значимые светские мероприятия сочетают в себе пикантность и максимальное количество оголенности. Но совсем недавно американская бизнесвумен покорила аудиторию необычным для себя обликом, который подтвердил, что даже в закрытой одежде девушка выглядит соблазнительно.

На Неделе моды, которая проходит в Милане, Эмили Ратаковски представила уже дважды похожие облики. Для первого выхода в свет девушка отдала предпочтение черному объемному тренчу, украшенному широким воротом и надетому на голое тело. Пикантность заключается в сексуальном, но строгом декольте, которое дает поле для фантазии. Второй образ также представлен в виде плаща, но в этот раз в классическом фасоне. Акцент был сделан на роскошной осиной талии, подчеркнутой широким поясом.




Автор статьи: Александр Матвеев




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