Совместимы ли брекеты с курением

Современная стоматология располагает богатым арсеналом методов и конструкций, которые позволяют исправить прикус и сделать улыбку более привлекательной. Нередко пациентам приходится выбирать между двумя желаниями: сделать зубы ровными или курить. Необходимо взвесить все за и против, чтобы решить, возможно ли совместить ношение ортодонтической конструкции с вредной привычкой.

При коррекции прикуса брекет-системами необходимо строго следовать рекомендациям врача. Существуют определенные правила, выполнение которых позволяет сделать лечение более эффективным. Одно из них заключается в том, чтобы бережно относиться к поверхности зубов. Курение исключает соблюдение данного условия. Категорического запрета на никотин не существует, но есть аргументы, которые помогут пациенту сделать правильный выбор.

Ортодонтическое лечение и курение

Во время ношения брекетов уход за полостью рта становится более трудоемким. Следует понимать, что курение сделает процесс чистки зубов еще сложнее. Отрицательное воздействие вредной привычки отражается не только на ортодонтической конструкции, но и на состоянии зубов.

Курение провоцирует образование налета и зубного камня. Таким образом, качественное очищение поверхности зубов становится практически нереальным вплоть до окончания лечения. В труднодоступных участках, где оседают смолы, до снятия конструкции невозможно поддерживать гигиену.

Металлические и прозрачные брекеты https://ormco.ru/market/prozrachnye-brekety/ впитывают неприятный запах от сигарет, который въедается в элементы, и устранить его нереально. Кроме того, в местах, где были элементы системы, после завершения коррекции на эмали остаются следы более светлого оттенка. Это очень заметно по сравнению со свободными от брекетов участками, на которых защитный слой приобретет желтоватый или даже коричневый цвет.

Вероятность окрашивания брекетов напрямую зависит от материала, из которых они изготовлены. Конструкции из пластика в скором времени после установки системы потемнеют, в то время как на металлических цвет не изменится. Керамические системы устойчивы к красителям, но и они постепенно утратят свой первоначальный вид.

После снятия брекет-системы на зубах неизбежно останутся неэстетичные пятна, устранить которые довольно непросто. Понадобится несколько визитов к врачу, чтобы выровнять цвет зубной эмали.

Рекомендации курильщикам

Не у всех есть достаточная сила воли, для того чтобы расстаться с сигаретами. Необходимо хотя бы сократить их количество, если бросить не получается. Советы специалистов помогут минимизировать вред, причиненный поверхности зубов. Условия, которые важно соблюдать:



регулярная и тщательная чистка зубов не менее четырех раз в день;



использование специальной зубной щетки средней жесткости, лечебно-профилактическая пасты, межзубных ершиков подходящего диаметра, ирригаторов, ополаскивателей;



тщательная чистка брекет-системы;



регулярное посещение стоматолога.



Данные меры не могут полностью устранить вред, причиненный сигаретами, но существенно сократят его.





Автор статьи: Александр Матвеев