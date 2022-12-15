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Hi-tech


15 дек 22:25

Стесняетесь брекетов/элайнеров на работе? Стоматолог Капил Кхурана нашел решение!



Не каждый человек имеет возможность работать с конструкцией для исправления зубов. Особенно это касается публичных людей, а также тех, кто часто принимает участие в деловых переговорах. Особенно остро проблема встает перед теми, кому требуется идеальная дикция. Есть и другая категория людей. Многие испытывают проблемы со сном, бывает, мешает любой раздражающий фактор и заснуть с посторонней конструкцией во рту не получается. В обоих случаях идеальным решением станут элайнеры нового поколения INMAN. О плюсах данной технологии поведал действующий специалист Европейского общества эстетической стоматологии, член Американской академии эстетических стоматологов Капил Кхурана.


Стесняетесь брекетов/элайнеров на работе? Стоматолог Капил Кхурана нашел решение!

Стоматолог стал единственным в России специалистом, который начал работать с элайнерами INMAN. ⁣⁣Он единственный в нашей стране специалист, получивший право работать с данной новинкой от Британской Академии IAS.


INMAN-элайнеры позволяют быстро и эффективно, всего за 1,5-3 месяца, устранить скученность и выпячивание передних зубов. Конечно, данная патология не добавляет улыбке привлекательности, особенно если проблема затрагивает зубы, которые всегда на виду.


«Элайнеры нового поколения представляют собой съемную , малозаметную на зубах конструкцию, которую необходимо носить всего 16 часов в сутки. На оставшиеся 8 часов пациент может их снять» - объяснил Капил Кхурана. По словам специалиста, график ношения может быть любым, и человек может сам определять его: «Например, вы надеваете элайнеры INMAN на ночь, затем снимаете началом рабочего дня на 8 часов, а после его окончания надеваете вновь. Или, напротив, весь день носите, а перед сном снимаете» .


Капил Кхурана убежден, что элайнеры INMAN - самый комфортный способ исправления прикуса из существующих. Новая технология развеяла представления о том, что ортодонтическое лечение - бесконечные неудобства 24/7 в течение нескольких лет.


Обладают элайнеры INMAN и еще одним важным преимуществом. Перед их установкой не требуется обточка зубов пациентов, а ведь именно из-за этой процедуры многие часто отказываются от лечения. Что, к слову, не всегда оправдано. Капил Кхурана объяснил, что обточка необходима перед установкой виниров, но он всегда старается сделать ее минимальной. Виниры же делают улыбку ослепительной, и будут радовать ее обладателя долгие годы. И бывают случаи, когда только они способны вернуть зубам привлекательный вид. Подробнее на сайте https://drkapil.ru/





Автор статьи: Александр Матвеев




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