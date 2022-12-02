Разное
02 дек 17:29
Чем психолог отличается от психотерапевта?
Ответ на вопрос о том, чем психолог отличается от психотерапевта, не очевиден. Данный момент становится очень важным в тех случаях, когда возникают проблемы душевного свойства. Некоторые из них этих проблем решить самостоятельно невозможно. Вот тут-то мы и начинаем думать, к какому специалисту лучше обратиться. Попробуем разобраться, в каких случаях нужно идти к психологу, а в каких – к психотерапевту.
Психолог, он же душевед.
Слово «психолог» можно дословно перевести как «душевед», то есть человек, который разбирается в душевных проявлениях или, иными словами, в устройстве нашей психики. Психолог заканчивает высшее учебное заведение по специальности «психология», где в течение пяти лет он изучал устройство человека с точки зрения чувств, желаний, потребностей, умственных способностей и много другого. Он может помочь обрести новый взгляд на ситуацию, выйти из жизненного тупика, подобрать способы преодоления кризиса.
Если вы не знаете, как побороть ревность, или найти общий язык с сыном или дочерью, психолог обязательно вам поможет. Такие специалисты проводят тренинги, посвященные развитию личности, искусству коммуникации, работе со своими целями и эмоциональной сферой. Прикладные психологи помогают сотрудникам предприятий эффективнее работать и бороться со стрессом. Если вы просто хотите научиться радоваться жизни – вам к психологу.
Важно помнить, что психолог не имеет права ставить диагноз или назначать лекарственные препараты как психиатр. Однако он может проводить тестирование, и полученные им данные могут быть применены психиатром для уточнения диагноза. Этим психолог отличается от врача-психотерапевта.
Две категории психотерапевтов
Что касается психотерапевтов, то здесь всё намного сложнее. Существуют два вида специалистов: врач-психотерапевт и психолог-психотерапевт. Первый имеет высшее медицинское образование (психиатр). Он совмещает в своей деятельности медикаментозное лечение различных расстройств с психотерапевтическим воздействием. Он имеет право ставить диагноз и назначать серьёзные лекарства.
Психолог-психотерапевт получает дополнительное образование по специальности «психотерапия» после окончания вуза. Он обязан за время обучения отработать определённое количество часов под присмотром опытного наставника. Только после этого он получает диплом или свидетельство о том, что является психотерапевтом. Он не имеет право ставить диагноз и назначать медикаментозное лечение, однако сфера его деятельности шире, чем у обычного психолога.
Психотерапевт имеет дело с более глубокими слоями нашей психики и способен помочь человеку в случае серьёзных расстройств. Например, к такому специалисту можно обратиться, если вы не знаете, как справиться с депрессией после развода или пытаетесь сохранить свою семью. Фобии, неврозы, тревожность, подавленность – это повод для обращения к психотерапевту.
Чем отличается психолог от психотерапевта с практической точки зрения
Грань между сферами деятельности этих специалистов весьма расплывчата. К кому же идти на приём? Как определить, насколько ваше состояние тяжело? На самом деле, не так уж и важно, к кому вы обратитесь в первую очередь, к психологу или психотерапевту. Грамотный специалист поможет вам определить, в какой именно помощи вы нуждаетесь, и посоветует обратиться туда, где вам помогут.
Психолог может помочь вам разобраться практически в любой жизненной ситуации, а психотерапевт владеет дополнительными инструментами, которые дают вам возможность погрузиться в глубины своего сознания, вернуть здоровье и радость жизни.
Психолог, как и психотерапевт, может работать в русле одной из существующих психологических школ. Важно, чтобы дипломы обоих специалистов были не «филькиными грамотами», а по-настоящему заслуженными документами.
При выборе психолога или психотерапевта, обращайте внимание и на то, какое впечатление производит на вас специалист, легко ли у вас устанавливается контакт. Ответ на вопрос о том, чем психолог отличается от психотерапевта, не так важен, как профессионализм, опыт и душевные качества человека, к которому вы обратились.
Автор статьи: Александр Матвеев
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