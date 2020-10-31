Брекеты Damon Clear: принципы коррекции прикуса

Базовая методика исправления прикуса – установка брекетов. Такие конструкции могут использоваться как при лечении детей после 12–14 лет, так и взрослых любого возраста при отсутствии противопоказаний. Большой популярностью сегодня пользуются прозрачные керамические брекеты Damon Clear – установленные в зоне улыбки (на 6 передних зубах верхнего ряда), они не привлекают к себе внимания. Но эстетичность – не единственное достоинство таких систем.

Конструкция Damon Clear

Вестибулярные эстетические брекеты – отличное решение для тех, кто хочет сделать конструкцию малозаметной. Выполненная из керамики малозаметная конструкция Damon Clear отвечает всем основным требованиям, предъявляемым к современным ортодонтическим конструкциям – она компактна, комфортна для пациента во время ношения и для врача во время фиксации, замены дуги и снятия.

Отличия таких брекетов от других, в которых также реализован принцип самолигирования, в следующем.





Прочный композитный материал. Он идеально совпадает с оттенком эмали, устойчив к повреждениям, сколам, окрашиванию.





Запатентованная крышка. Она легко открывается и значительно упрощает процедуру замены дуги, устойчива к поломкам.





Широкие пазы. Дуга свободно скользит в них, что обеспечивает её слабое и физиологичное воздействие на зубы. Несмотря на то, что сильного давления нет, коррекция происходит на порядок быстрее.





Ребристое основание брекетов. Оно идеально повторяет структуру поверхности зуба, обеспечивает качественную адгезию и предотвращает отклеивание.





Скругленные края. Они предотвращают дискомфорт в период привыкания к системе, исключают травмы слизистой.





Дмитрий: «Брекеты решился ставить после того, как увидел свою фотографию на общем снимке с коллегами. Обычно я не улыбаюсь во весь рот из-за кривизны зубов, а здесь получился случайный кадр, на котором все мои проблемы оказались видны.

Damon Clear – это всего 6 маленьких прозрачных брекетов, которые ставят по центру верхнего ряда. Даже если широко улыбнуться, их не видно. А дальше идут обычные металлические. Конструкции из металла можно выбрать этого же производителя или любого другого, но мне врач порекомендовал сочетать брекеты Damon.

Как всегда, готовился к худшему. На мое удивление установка брекетов на верхнюю челюсть заняла совсем мало времени. На нижнюю ставили чуть позже, иначе сразу будет сложно привыкнуть к такому большому количеству инородных предметов во рту. Конечно, не заметить их невозможно, боль есть, но терпимая. Потом ещё несколько раз зубы ныли после замены дуги.

Результат до и после ношения – это просто небо и земля. Причем, я думал, что результаты будут видны не раньше чем через год. Но месяца через 3–4 зубы уже стали разворачиваться и выравниваться.

Пришлось поменять подход к гигиене полости рта. Если раньше просто чистил зубы обычной щёткой и пастой, как и все люди, то теперь приобрёл ирригатор – очень удобно, чтобы убирать остатки пищи и налет, который может скапливаться вокруг брекетов. В первые несколько дней они слегка натирали слизистую, дополнительно полоскал средствами, чтобы ускорить заживление. Для меня большой плюс, что пришлось к врачу ходить не слишком часто – в среднем, один раз в 2 месяца. Всего я носил брекеты 2 года и был у врача 12 раз».

Удобно ли носить Damon Clear

Многие люди, которые нуждаются в исправлении прикуса, отказываются от лечения именно из-за дискомфорта, который возникает после установки. Damon Clear отличаются от конструкций предыдущих поколений тем, что имеют заметно меньший размер, округлую форму.

Еще большую компактность им придает отсутствие лигатур – металлической проволоки или эластичных резинок. За счёт этого они занимают на поверхности зуба меньшую площадь и, соответственно, не так сильно ощущаются во время ношения.

Уход за ними также облегчается. Плотное прилегание без зазоров к эмали, отсутствие резинок и проволоки препятствуют скоплению налета и остатков пищи. Это снижает риск образования кариеса, который возникает из-за скопления бактерий в труднодоступных участках конструкции.





Автор статьи: Александр Матвеев