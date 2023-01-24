

Каковы преимущества аренды юридического адреса

Во-первых, это может быть более рентабельным, чем покупка недвижимости сразу.

Во-вторых, это позволяет вам оставаться анонимным при ведении бизнеса, что может быть выгодно в определенных ситуациях.

Наконец, лизинг также может дать вам уверенность в том, что ваше имущество находится под защитой закона, если с ним что-то случится.



Как арендовать юридический адрес



