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Разное


21 дек 23:10

Декоративная лепнина



Данный отделочный материал используется очень давно в интерьере. Когда - то ее использовали для отделки знатных людей. Декоративная лепнина представляет собой элементы, которые имеют объемные формы, узоры.


Красивое убранство дома, лепнина на фасаде дома, лепные украшения стен и потолка в комнатах всегда считались статусным показателем. Изготавливались шедевры опытными мастерами, они требовали большого труда применения самых разных материалов и технологий. Декоративные элементы изготавливались из гипса, отливались из металла, вырезались из камня и дерева. Для украшения помещений таким декором приходилось вкладывать немалые средства, позволить себе мог такое далеко не каждый.


Декоративная лепнина

Декоративную лепнину используют для отделки стен и потолков, она требует ухода. Некоторые виды лепнины используют и для отделки фасадов, но она должна быть выполнена из прочных материалов и покрыта специальным составом, чтобы была устойчива к механическим и климатическим условиям.


На сегодняшний день лепнину изготавливают в специальных формах, которые представлены отдельными элементами, которые соединяются в единый декоративный узор. Современные технологии значительно упрощают процесс производства современной декоративной лепнины и выбор ее стал достаточно велик. Изготавливают ее из следующих материалов:



  • гипс;

  • полистирол;

  • полиуретан;

  • дюрополимер.


Существует огромный выбор декоративной лепнины:



  • элементы для декорирования стен: панели, панно, розетки, капители

  • элементы универсального характера: багет, молдинги, колонны, пилястры

  • гипсовые коллоны https://lepninannk.ru/products/cat10/

  • элементы для декорирования потолка: балки, плинтус, угловая лепнина

  • элементы для декорирования окон и проемов: арки, наличники, для подоконников.


Используя лепнину для отделки помещения можно не только декорировать, но еще и придать эстетический внешний вид.


Новые времена, новые технологии и новые материалы. Раз есть спрос, рынок обязательно сделает все, чтобы удовлетворить его. Есть решение – лепнина из полиуретана. Его малый удельный вес, высокая прочность, долгий срок эксплуатации, безграничные возможности получения любых форм, простота монтажа, экологическая безопасность, а главная доступная цена быстро завоевали сердца покупателей. Но лепнина из гипса - это классика! 





Автор статьи: Александр Матвеев




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