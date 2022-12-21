Данный отделочный материал используется очень давно в интерьере. Когда - то ее использовали для отделки знатных людей. Декоративная лепнина представляет собой элементы, которые имеют объемные формы, узоры.

Красивое убранство дома, лепнина на фасаде дома, лепные украшения стен и потолка в комнатах всегда считались статусным показателем. Изготавливались шедевры опытными мастерами, они требовали большого труда применения самых разных материалов и технологий. Декоративные элементы изготавливались из гипса, отливались из металла, вырезались из камня и дерева. Для украшения помещений таким декором приходилось вкладывать немалые средства, позволить себе мог такое далеко не каждый.

Декоративную лепнину используют для отделки стен и потолков, она требует ухода. Некоторые виды лепнины используют и для отделки фасадов, но она должна быть выполнена из прочных материалов и покрыта специальным составом, чтобы была устойчива к механическим и климатическим условиям.

На сегодняшний день лепнину изготавливают в специальных формах, которые представлены отдельными элементами, которые соединяются в единый декоративный узор. Современные технологии значительно упрощают процесс производства современной декоративной лепнины и выбор ее стал достаточно велик. Изготавливают ее из следующих материалов:



гипс;



полистирол;



полиуретан;



дюрополимер.



Существует огромный выбор декоративной лепнины:



элементы для декорирования стен: панели, панно, розетки, капители



элементы универсального характера: багет, молдинги, колонны, пилястры



гипсовые коллоны https://lepninannk.ru/products/cat10/



элементы для декорирования потолка: балки, плинтус, угловая лепнина



элементы для декорирования окон и проемов: арки, наличники, для подоконников.



Используя лепнину для отделки помещения можно не только декорировать, но еще и придать эстетический внешний вид.

Новые времена, новые технологии и новые материалы. Раз есть спрос, рынок обязательно сделает все, чтобы удовлетворить его. Есть решение – лепнина из полиуретана. Его малый удельный вес, высокая прочность, долгий срок эксплуатации, безграничные возможности получения любых форм, простота монтажа, экологическая безопасность, а главная доступная цена быстро завоевали сердца покупателей. Но лепнина из гипса - это классика!





Автор статьи: Александр Матвеев