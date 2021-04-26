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Hi-tech


26 апр 15:44

Шкивы:виды, процесс изготовления и его преимущества



Шкивом называют колесо ременной передачи, которое имеет такое же принципиальное устройство, как и у блока подъемного устройства. В современном техническом мире этой деталью называют колесо, которое передает крутящий момент. Шкивы, что находятся в блоке, перенаправляют направление вектора силы (изменяют движение троса или каната). Стоит отметить, что устройство блока и шкива абсолютно идентичное, а вот назначение кардинально отличается между собой.


Шкивы:виды, процесс изготовления и его преимущества

Процесс изготовления шкивов и его преимущества


Когда происходит изготовление шкивов на заказ, токарную обработку используют как главную техническую технологию производства. Тело вращения производят из нескольких видов материалов на выбор, а именно:



  • черная и нержавеющая сталь;

  • цветные металлы (например: латунь, бронза, алюминиевые и медные сплавы);

  • полиамид-6.



На сегодняшний день изготовление деталей на станках с ЧПУ в ООО «Нева-Механикс» имеет большой спрос среди потребителей шкивов. Большая популярность обусловлена рядом преимуществ. Среди них можно отметить следующие позитивные факторы:



  • все детали одинаковые;

  • полное соответствие поставленному техническому заданию;

  • маленькое количество бракованных изделий;

  • высокая скорость производства;

  • низкая стоимость.



Виды шкивов


Шкивы классифицируют на несколько основных видов:



  • Клиновидные шкивы. Этот тип деталей активно используют для работы стандартного вида ремней.

  • Зубчатые шкивы. Их используют в том случае, если у ремней с метрическим шагом зуба либо же с ремнями, которые имеют гетероцепные полимеры (полиуретан).

  • Ременные шкивы. Данные детали уменьшают уровень вибрации узлов, а также, соответственно, снижают риск поломки узлов. Также ременные шкивы обеспечивают бесшумный ход ремней.

  • Вариаторные шкивы. Они имеют принцип работы, который полностью соответствует работе ременной передачи. Вариаторные шкивы с помощью ремня передают движения от двигателя к узлу.



Кроме уже вышеперечисленных видов существуют еще плоские и поликлиновые шкивы. Эти детали используют крайне редко.



Чаще всего для работы ременной передачи применяют клиновидные шкивы.



Абсолютно любой вид шкивов перед тем, как появится на техническом рынке, проходит балансировку. Эта процедура позволяет значительно снизить риск непредвиденных технических повреждений передачи, что позволяет сэкономить средства на техническом обслуживании.





Автор статьи: Александр Матвеев




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