Разное
13 дек 04:46
Аптека
Такая важная отрасль здравоохранения, как продажа лекарств обязательно регламентируется и контролируется государством. Требования к фирмам продающим медикаменты очень жесткие и зависят от вида самой точки: аптека - имеет право сама изготавливать, продавать лекарственные средства при наличии лицензии. Осуществляется самый жесткий надзор за деятельностью. Если вы собираетесь открыть фармацевтический бизнес, рекомендуем узнать сколько стоит получить лицензию на фарм деятельность.
- Аптечный пункт — может продавать рецептурные препараты. Надзор за деятельностью менее жесткий.
- Аптечный киоск — не может продавать даже рецептурные препараты. Требования наименее строгие.
Также для работы аптека должна соответствовать целому ряду требований. Это и правильное хранение препаратов, требования к помещению. Специальные требования для сотрудников и руководителя - наличие аккредитации, фармацевтическое образование.
Как выбрать аптеку
Различных аптек очень много и не очень просто выбрать подходящую. Такую чтобы и цены были соответствующие и персонал был квалифицированный, да и сами нужные препараты были в наличии.
- Популярная среди клиентов аптека соответствует всем необходимым требованиям и имеет все необходимые лицензии и сертификаты.
- Аптека - это высокое качество обслуживания.
- Товар приобретается только у официальных поставщиков.
- Персонал аптеки высококвалифицированный и с радостью даст квалифицированный совет об особенностях того или иного препарата.
Для выбора аптеки можно воспользоваться различными источниками:[i][/i]
Например интернет-агрегаторы. Их плюс в том что, через них можно найти конкретное лекарство, а также узнать где оно стоит дешевле.
Еще один способ независимые рейтинги. Но так мы сможем узнать только общие впечатления об аптеке, о качестве товара. А вот о том есть ли само лекарство в наличии и его стоимости придется узнавать самостоятельно.
Ну и конечно самостоятельный поиск препаратов - можно узнать цены, найти препараты в аптеках которые не зарегистрированы в агрегаторах или вообще не имеют своего сайта. Но конечно он и самый долгий по времени.
Так же можно воспользоваться услугами интернет-аптек. Раньше считалось, что контроль государства за такими аптеками отсутствует и там может продаваться все что угодно, но такие времена прошли. Сейчас за ними контроль едва ли не жестче чем за традиционными аптеками и он становиться еще сильнее. Только пользуйтесь услугами проверенных и зарекомендовавших себя интернет-аптек.
Главное не забывайте в погоне за низкой ценой не забывать о качестве лекарств. Ведь от них зависит качество лечения, и в конечном итоге наше здоровье. А как говориться здоровье не купишь ни за какие деньги.
Автор статьи: Александр Матвеев
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