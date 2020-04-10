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10 апр 15:43

Как пройти сертификацию авто из США



При покупке авто из США, необходимо знать все тонкости оформления транспорта для эксплуатации его в Украине. Машины с Америки не всегда подходят под требования законодательства нашей страны, и требуют переоборудования. Что бы избежать нежелательных трат, начиная поиск авто из США необходимо ориентироваться на модели соответствующие стандартам ЕВРО-5. Данный пункт облегчит не только процедуру сертификации машины из Америки, но и уменьшит стоимость прохождения таможенного контроля.


Как пройти сертификацию авто из США


Компания https://autofrom.com.ua, предлагает автомобили из США под ключ, поможет подобрать необходимую модель подходящую под все требования, доставит её в Украину, и уладит все документальные вопросы.


Особенности сертификации авто из США (Калифорния).



Главный пункт, требующий особого внимания - exhaust rate (норма выхлопа). Несоответствие данного показателя с стандартами ЕВРО-5, может добавить немало затрат которые затребует приобретенная машина из США в Украину. Так же немаловажными факторами являются соответствия стандартизации осветительных приборов тачки из США: наличие желтых поворотников, белых не тонированных фар, красных птф-огней. Отсутствие дворников, грязовиков, рамок для номеров в авто с США – так же не редкость.


Авто из Америки штата Калифорния, наиболее часто не подходят под стандарты сертификации транспорта в Украине. Это связанно с законодательством, значительно отличающегося от нашего. Пригоняя автомобили из США в Украину, всегда обращайте внимание на все детали, или будьте готовы потратить дополнительные средства на устранение несоответствий.



Требования к сертификации авто.



Цены на авто в США, не зависят от комплектации, машина продаётся в первую очередь для внутреннего рынка. Поэтому, выбирая транспорт, просматривайте все особенности Вашей будущей машины, и ориентируйтесь не только на стоимость.


Основные требования которым должен соответствовать автомобиль с США, проходящий сертификацию в Украине:


· Норма выхлопа не превышающая дозволенных стандартом ЕВРО-5;


· Наличие поворотников желтого цвета на торцевой и задней части автомобиля, и/или боковых зеркалах;


· Наличие дворников;


· Наличие боковых зеркал у авто с Америки;


· автомобили из США должны иметь красные птф-огни;


· Наличие подголовников;


· автомобиль из США должен иметь не тонированные фары.


Покупая авто из США под ключ в компании Автофром, Вам не стоит заботиться о несоответствиях будущего транспорта. Мы поможем выбрать модель, подходящую под все требования сертификации машины в Украине.


Как растоможить авто из США.


Что бы получить своё авто из Америки в Киеве, или другом городе Украины, покупатель должен пройти несколько этапов. Изначально, необходимо подобрать авто из США, подходящее под требования сертификации, и проверить её историю. Рынок автомобилей США наполнен различными автомобилями, в том числе утопленными и битами, поэтому к данному пункту необходимо отнестись со всей серьезностью. После покупки, следует доставка авто из США, ее организация. Машины из США в Украину доставляются морем, в порт Одессы. Тачки из Америки проходят аналогичную процедуру растаможки, что и европейские машины, и при соответствии иномарки из США стандартам ЕВРО-5, сложностей на данном этапе возникнуть не должно. После прохождения процедуры таможенной очистки, перед постановлением на учет, авто должно быть сертифицировано. Процедура сертификации авто из США в Киеве, Львове, или другом городе занимает от 2ух дней до недели.



Вся процедура покупки американской иномарки, усложняется бюрократическими процессами, усложняющими жизнь для неопытных покупателей. Компания Autofrom, предлагает пригон авто из Америки под ключ, поможет с растаможкой, доставкой и сертификацией. Мы предлагаем получить автомобили из США в Киеве, Днепре, Львове, или любом другом населенном пункте Украины, не участвуя в процессе организации доставки или документального оформления.





Автор статьи: Александр Матвеев




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