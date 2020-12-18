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18 дек 02:33

Спецодежда: как правильно выбрать



Одежда для рабочей среды бывает всех видов, размеров и цветов. Чтобы выбрать идеальный рабочую форму, покупатель должен учитывать погоду, в которой он будет работать, а также условия той работы, что он будет выполнять, и сколько места для хранения понадобится для инструментов и прочего. Для того чтобы приобрести максимально подходящую под все требования клиента экипировку, лучшим выбором станет спецодежда под заказ, ведь таким образом покупатель получит форму, в которой будут выполнены все пожелания.


Зачем нужна спецодежда в работе


Спецодежда: как правильно выбрать

На сегодняшний день на предприятиях и на многих других рабочих местах забота о внешнем виде сотрудников выходит за рамки поддержания чистоты. В современном мире форма должна защищать рабочих от множества опасностей. Качественная спецодежда может защитить рабочих от:



  • Масло и смазка.

  • Искры, в том числе брызги расплавленного металла и других горячих частиц.

  • Открытое пламя, лучистое тепло.

  • Растворители.

  • Кислые или щелочные растворы.

  • Биологические опасности.

  • Волокна асбеста и другие материалы.


Хотя один комплект спецодежды не сможет защитить от всех опасностей, их определение на рабочем месте и в отрасли может помочь выбрать экипировку, которая лучше всего подойдет.


Советы после выбора формы


После того как покупатель принял решение, какой комбинезон купить, важно выбрать подходящий размер, правильно его носить и следить за тем, чтобы за ним хорошо ухаживали. От дополнительных карманов и петель, которые позволят держать под рукой дополнительные инструменты и материалы, до вариантов цвета, что выгодно отличают бизнес от конкурентов, спецодежда может быть намного больше, чем просто СИЗ. Необходимо быть уверенным, что форма не только обеспечивает необходимую защиту, но и делает работу лучше!


Для некоторых рабочих мест необходимость в экипировке это не просто вопрос чистоты или опрятного вида сотрудника. Вся экипировка делится на две основные категории: одноразовая и многоразовая, и у каждой из них есть свои плюсы и минусы. Оба вида специально созданы, чтобы сотрудникам было удобно и тепло при работе в очень холодную погоду, или наоборот в теплых условиях должна обеспечивать комфорт. Форма также защищает от различных опасностей для здоровья, таких как переохлаждение или обморожение.





Автор статьи: Александр Матвеев




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