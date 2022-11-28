Затирки: разновидности и особенности составов

При самостоятельной отделке помещения или же ремонте санузла приходится задумываться не только об укладываемой плитке, но и чем заделывать межплиточные швы, а также места примыкания сантехнических элементов к стене. Затирка выполняет две функции – прикладную и эстетическую, создавая монолитный барьер для влаги и грязи, а также помогая оформить единую композицию.

Правильный выбор материала помогает улучшить эксплуатационные характеристики облицованной поверхности.

Предлагаемые в строительных точках затирочные составы подразделяются на три основные разновидности, отличающиеся базовым компонентом:

-цементные;

-эпоксидные;

-силиконовые.

Цементные



Затирка включает цемент, пигмент, придающий необходимый колер, а также пластификатор. Цементный материал наиболее доступен по стоимости и продается в виде сухой смеси, разводимой обычной водой перед использованием. Подготавливать смесь к применению следует в соответствии с рекомендациями, указываемыми производителями на упаковке.

Цементные вариации используются при заделке межплиточных швов глубиной до 5 мм. Для более глубоких щелей используются смеси, дополнительно включающие песок. Затирочные составы на основе цемента обладают простотой применения, превосходной прочностью и ремонтопригодностью. Поврежденный участок всегда можно повторно заделать без потери внешних качеств. Цементные разновидности не слишком устойчивы к длительному воздействию повышенной влажности. Некоторые бытовые химические средства также могут навредить таким швам.

Эпоксидные



Данные затирочные смеси дороже цементных аналогов, что обусловлено целым рядом неоспоримых достоинств. Высокопрочные материалы на эпоксидной основе отлично сопротивляются химическим и агрессивным средам, высокой влажности и служат практически до полувека. Они устойчивы к загрязнениям и опасной плесени, при этом обладают приятным видом.

Состав довольно сложен и включает основной компонент из эпоксидной смолы, наполнитель из кварцевого песка либо прочего материала, отвердитель, а также разнообразные добавки, влияющие на условия применения. Эпоксидные затирки довольно сложны в обращении и требуют некоторого опыта. Они используются в местах, постоянно подпадающих под воздействие горячего пара и повышенной влажности.

Силиконовые



Герметики выпускаются отдельной линейкой практически всеми компаниями, производящими затирки. Силиконовый материал довольно удобен благодаря эргономичной упаковке. В составе герметиков находятся противогрибковые компоненты, что немаловажно для жилых помещений. Обширный цветовой спектр помогает подобрать состав под любое оформление. Силиконовые герметики используются на стыках различных участков, в том числе сантехнического оборудования со стеной. Они не так прочны, как их эпоксидные аналоги и могут разрушаться со временем. Силиконовые варианты лучше использовать как дополнительные материалы для отдельных участков.

Выбрав разновидность затирки, не следует пренебрегать и цветовой гаммой. От нее будет зависеть полновесное восприятие всей созданной композиции. Используя цвет, можно выгодно подчеркнуть акценты, сыграть на контрасте, а также скрыть небольшой дефект кладки.





Автор статьи: Александр Матвеев