Рольставни — разновидности, принцип работы

Попытки защитить помещение от незаконного проникновения предпринимались неоднократно. Бронированные двери вместе с пластиковыми окнами не всегда справляются с этой задачей. Поднять уровень защиты на новый уровень способны рольставни. Классификация разделяет их с учетом материала изготовления, назначения и метода установки.

Разновидности рольставен

Разнообразные рольставни способны одновременно выполнять несколько функций. Опции защиты помогают сберечь ценности, снизить уровень шума и не допустить попадания солнечных лучей.

Выбор в режиме реального времени способствует посещению каталога интернет-магазина. Заказчик сумеет отложить в корзину несколько видов, чтобы установить снаружи и внутри дома. Приемлемая стоимость снизит затраты без потери качества.

Особое значение придается подбору материалов, которые используют производители при изготовлении. Качество повлияет на основные характеристики и параметры.



Пластиковые модели порадуют цветовой гаммой, отличными декоративными свойствами. Прекрасно вписываются в небольшой проем. Способны оградить от ультрафиолета и нежелательных взглядов.

Стальные вариации должны пресечь шансы воровства. Надежный металлический сплав пресекает попытки грабителей проникнуть внутрь. Повышены параметры прочности.

Неплохо справляются с защитой алюминиевые рольставни. Нередко их устанавливают в магазинах и первых этажах жилых домов. Вес конструкции вдвое легче стали.

Финансовые учреждения и силовые структуры предпочитают задействовать бронированные модели. Предусмотрен пульт управления и электропривод.

Спросом стали пользоваться перфорированные изделия. Производителям удается сочетать металлический профиль с пластиковыми вставками. Красивая конструкция не мешает проветриванию комнат, гарантирует визуальный контакт при необходимости.



Методы установки рольставни будут различаться. Наибольшей надежностью обладают встроенные виды. Возможность их повреждения минимальна. Спросом пользуются изделия, монтируемые поверх проемов.

Особенности конструкции

Разновидности рольставен не сильно отражаются на конструктивных особенностях. Существуют общие компоненты устройств:



полотно из одинаковых ламелей сочетает защитные и декоративные качества;



специальный короб помогает спрятать ставни, уменьшить риски загрязнения и повреждений;



октогональный вал предназначен для свертывания полотна;



виды привода зависят от модели (ручной, пружинный, электронный);



направляющие шины расположены по боками, не допускают перекосов во время движения;



замковое устройство производит фиксацию после развертывания.



Ламели надежно соединены между собой с помощью шарниров, что дает возможность сгибаться. После свертывания полотно спокойно умещается в коробе. Привод отвечает за сворачивание и разворачивание. Замок должен предотвратить попытки открыть снаружи.

Особенно часто встречаются вертикальные изделия. Предлагается подыскать другие формы для зданий со стеклянными крышами или отсутствием межэтажных перекрытий.





Автор статьи: Александр Матвеев