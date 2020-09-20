    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


20 сен 01:24

Выбор матраса: основные критерии



Выбор матраса: основные критерии

Покупка матраса является нелегким делом, поскольку от качества изделия зависит сон и самочувствие, поэтому так важно учитывать определенные нюансы. Выбор модели может превратиться в настоящее испытание для тех, кто никогда не разбирался в товарах данной категории. Для начала стоит ознакомиться с основными разновидностями матрасов, а также выбрать качественный наполнитель.


Как выбрать качественную модель матраса


Качество изготовления и практичность матраса являются одними из наиболее важных факторов при выборе изделия. Также следует учитывать и другие, более специфические показатели. Так, в частности, особого внимания заслуживают следующие нюансы:



  • производитель;

  • наличие гарантии;

  • стоимость;

  • наполнитель;

  • конструкция;

  • жесткость.


Учитывая перечисленные параметры, можно подобрать идеальное изделие. Также стоит уточнить, что в специализированных магазинах можно купить матрас дешево благодаря широкому ассортименту товаров. Особенно внимательно принято подбирать изделие для детской кровати. Качество сна у детей значительно влияет на самочувствие и состояние здоровья в общем. Дешевые матрасы чаще всего приводят к проблемам со спиной и вызывают серьезные заболевания. Также некачественные изделия являются причиной возникновения бессонницы. Чтобы не прогадать с подбором матраса, необходимо внимательно ознакомиться со всеми представленными нюансами, а также с основным ассортиментом товаров.


Как подобрать наполнитель для матраса


Для наполнения современных моделей матрасов используется широкий перечень материалов. Некоторые из представленных на рынке вариантов подстраиваются под тело человека, благодаря этому гарантирован высокий уровень комфорта во время сна. Выбирая наполнитель для матраса, следует полагаться на собственные требования и ощущения. Материал изготовления должен быть качественным и соответствовать стандартам. Данный пункт можно проверить в сертификатах, которые обязательно предоставляются продавцом по требованию покупателя. 


Для того, чтобы выбрать действительно подходящую модель, следует присесть и прилечь на матрас. Такой тест-драйв поможет определиться с подходящей жесткостью и практичностью изделия. Наиболее популярным материалом для наполнения в настоящее время является мемори, который запоминает положение тела во сне.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Посуда и аксессуары: как правильно подобрать Посуда и аксессуары: как правильно подобрать Разное Покупка смартфона: основные нюансы Покупка смартфона: основные нюансы События Аккумулятор: как выбрать идеальный вариант для своего автомобиля Аккумулятор: как выбрать идеальный вариант для своего автомобиля Разное Беговая дорожка Беговая дорожка Разное
Не проходите мимо


Лента новостей
Особенности акций Яндекс: стоит ли инвестировать и как это сделать 11:28Как накрутить подписчиков в телеграм 03:08Ремонт холодильников в Виннипеге 22:47პროგრამა მაღაზიისთვის 22:42Приобретаем лайки в Инстаграм 20:20Как выполнить распил фанеры в домашних условиях 10:36ТОП лучших вейпов 2020 года 10:35Техники и виды массажа 10:39Коронки и брекеты для красоты улыбки 07:42Как проверить автомобиль перед покупкой 16:55Чашка Петри и ее история 14:50Накрутка подписчиков в социальных сетях 09:31


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru