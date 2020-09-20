Выбор матраса: основные критерии

Покупка матраса является нелегким делом, поскольку от качества изделия зависит сон и самочувствие, поэтому так важно учитывать определенные нюансы. Выбор модели может превратиться в настоящее испытание для тех, кто никогда не разбирался в товарах данной категории. Для начала стоит ознакомиться с основными разновидностями матрасов, а также выбрать качественный наполнитель.

Как выбрать качественную модель матраса

Качество изготовления и практичность матраса являются одними из наиболее важных факторов при выборе изделия. Также следует учитывать и другие, более специфические показатели. Так, в частности, особого внимания заслуживают следующие нюансы:



производитель;



наличие гарантии;



стоимость;



наполнитель;



конструкция;



жесткость.



Учитывая перечисленные параметры, можно подобрать идеальное изделие. Также стоит уточнить, что в специализированных магазинах можно купить матрас дешево благодаря широкому ассортименту товаров. Особенно внимательно принято подбирать изделие для детской кровати. Качество сна у детей значительно влияет на самочувствие и состояние здоровья в общем. Дешевые матрасы чаще всего приводят к проблемам со спиной и вызывают серьезные заболевания. Также некачественные изделия являются причиной возникновения бессонницы. Чтобы не прогадать с подбором матраса, необходимо внимательно ознакомиться со всеми представленными нюансами, а также с основным ассортиментом товаров.

Как подобрать наполнитель для матраса

Для наполнения современных моделей матрасов используется широкий перечень материалов. Некоторые из представленных на рынке вариантов подстраиваются под тело человека, благодаря этому гарантирован высокий уровень комфорта во время сна. Выбирая наполнитель для матраса, следует полагаться на собственные требования и ощущения. Материал изготовления должен быть качественным и соответствовать стандартам. Данный пункт можно проверить в сертификатах, которые обязательно предоставляются продавцом по требованию покупателя.

Для того, чтобы выбрать действительно подходящую модель, следует присесть и прилечь на матрас. Такой тест-драйв поможет определиться с подходящей жесткостью и практичностью изделия. Наиболее популярным материалом для наполнения в настоящее время является мемори, который запоминает положение тела во сне.





Автор статьи: Александр Матвеев