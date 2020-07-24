Посуда и аксессуары: как правильно подобрать

Магазины посуды предоставляют широкий ассортимент аксессуаров и принадлежностей. Столь большой перечень может значительно усложнить подбор товаров. Глаза разбегаются от разнообразия, а приходя домой, оказывается, что не вся купленная посуда действительно была нужна. Чтобы не прогадать с выбором, следует заранее подготовиться и ознакомиться с основными нюансами.

Правила выбора посуды для кухни

Качественная посуда считается залогом успеха в приготовлении блюд. Материал изготовления должен отличаться прочностью, приятным внешним видом и длительным сроком эксплуатация. Посуда может не только выполнять функциональное назначение, но также удивлять своим дизайном. Например, RinArt STUDIO предлагают широкий ассортимент товаров для кухни, выполненных в национальных традициях. Такая посуда может стать идеальным подарком для ценителей эстетики. При выборе более распространенных принадлежностей, следует учитывать тип плиты. Некоторые материалы подходят только для электрических моделей. Также стоит помнить о том, что для микроволновой печи нельзя использовать металлические тарелки и емкости.

Эмалированные кастрюли с окантовкой из нержавеющей стали отличаются длительным сроком службы, поэтому их распространенность вполне оправдана. При выборе посуды важно учитывать размер емкостей, поскольку они должны помещаться в шкафы, холодильник и печь. При выборе кастрюль и сковородок следует обратить внимание на наличие на крышке специального отверстия, через которое выходит пар. Важно помнить о том, что тонкий металл быстро деформируется, поэтому при выборе посуды следует учитывать толщину стенок.

Что обязательно должно быть из посуды на кухне

Каждая хозяйка на кухне сама определяет, сколько и какой именно посуды ей нужно. Тем не менее, иногда в процессе приготовления может оказаться, что нет каких-то незначительных принадлежностей, без которых не обойтись. Чтобы избежать таких неприятных моментов, следует заранее прикупить основной список посуды и аксессуаров:



кастрюли разного размера;



несколько сковородок;



разделочные доски;



ножи;



столовые приборы;



емкости для хранения;



лопатки и половники;



овощечистка, терка.



Также, кроме перечисленных выше принадлежностей, необходимо купить подставки для горячей посуды и щипцы, если часто готовится рыба или мясо.





Автор статьи: Александр Матвеев