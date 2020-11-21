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Hi-tech


21 ноя 12:44

Торговое оборудование для магазина — планировка, разновидности



Найти нужное торговое оборудование для магазина достаточно несложно. Налаженный выпуск позволит обустроить зал, если имеется достаточно площади. При нехватке квадратных метров следует уделить больше внимания проекту планировки и подумать о приобретении модульных хромированных систем.


Торговое оборудование для магазина — планировка, разновидности


Секреты планировки


Конкуренция в сфере торговли заставляет предпринимателей искать верные пути для привлечения покупателей. Теперь не обойтись без разработки единой концепции, отражающейся на планировке помещения.



Заставлять зал оборудованием по собственному желанию опрометчиво. Загрузка каждого метра способствует росту продаж. Специалисты рекомендуют обустроить вход справа и уделить внимания фронтальной стене.



Посетитель должен войти и обратить взор на выставленный товар. В магазине одежды для этого подбирают дорогостоящие бренды, которые особенно интересны представительницам слабого пола. В продуктовых магазинах стараются расположить товары, на которые установлена скидка.



Правая стена нужна для определения горячих зон (примерно 65 процентов продаж). Центральная часть и левая половина отведена холодным зонам. В глубине зала у задней стены устанавливают подсобки, отдел с хлебобулочной продукцией или примерочные. В холодных точкам удобно расположить отделы с наиболее востребованной продукцией.



Потенциал хромированного оборудования


Разделение на зоны помогает контролировать процесс продаж и направлять потоки. Посетитель должен увидеть несколько отделов и переходить к ним без препятствий. Доставка товара к прилавкам проходит почти незаметно.



Стоимость аренды не всегда позволяет обзавестись нужной кубатурой. Роль играет конфигурация зала и приходится искать выход из положения, чтобы разместить больше продукции.



Хромированное торговое оборудование для магазинов отличает возможность трансформации и отсутствие препятствий в процессе установки. Габариты будут соответствовать плану планировки, созданному с учетом метража.


В руки предпринимателя попадает конструктор из элементов разных модульных систем. Изготовители используют единые стандарты, придерживаясь одного правила. Основные трубы и вспомогательные детали покрывает слой хрома, придающий прочность и красивый вид цельной конструкции. Собственными силами собирают:




  1. стационарные и мобильные витрины;

  2. разновидности стоек и стеллажей;

  3. полки и напольные вешала;

  4. набор мебели (столы, кресла, стулья, столики, шкафы);

  5. колонны и стенды для выставки товаров;

  6. тележки и корзины;

  7. лестницы и инсталляции.


Хромированные элементы подходят при создании других систем — вентиляции, кондиционирования, холодильных установок. Удается сэкономить немалые средства и сократить время обустройства помещения.





Автор статьи: Александр Матвеев




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